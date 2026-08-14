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Khối ngoại thẳng tay bán ròng trong phiên VN-Index giảm 36 điểm, "xả" gần 500 tỷ một cổ phiếu bluechip

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Khối ngoại thẳng tay bán ròng trong phiên VN-Index giảm 36 điểm, "xả" gần 500 tỷ một cổ phiếu bluechip

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 852 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua giảm mạnh thứ 2 liên tiếp, VN-Index mất hơn 36 điểm qua đó rơi xuống dưới 1.730 điểm, thấp nhất kể từ đầu tháng. Mức giảm hơn 2% phiên vừa qua cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á ngày 14/8.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 852 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 874 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu TCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 90 tỷ đồng. Theo sau, GEX và PNJ là mã tiếp theo được gom mạnh 62 và 44 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng trong phiên VN-Index giảm 36 điểm, "xả" gần 500 tỷ một cổ phiếu bluechip- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 480 tỷ đồng. Theo sau là VHM và SHB, lần lượt bị bán ròng 185 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 14 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, IVS.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng trong phiên VN-Index giảm 36 điểm, "xả" gần 500 tỷ một cổ phiếu bluechip- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 10 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 6 tỷ, KSF, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 6 tỷ đồng. Theo sau, F88 và ABB cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng trong phiên VN-Index giảm 36 điểm, "xả" gần 500 tỷ một cổ phiếu bluechip- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, TVN bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEA, CNC, , , , ,...

Mai Chi

Nhip sống thị trườngNHip

Từ Khóa:
khối ngoại

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