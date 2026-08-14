FPT lãi ròng gần 6.000 tỷ đồng sau 7 tháng, bắt tay "gã khổng lồ" OpenAI khai phá thị trường 240 tỷ USD

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt lần lượt 30.784 tỷ đồng và 6.659 tỷ đồng, tăng 13,6% và 18,3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 5.885 tỷ đồng và 3.453 đồng/cổ phiếu, tăng 14,3% và 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy tính riêng trong tháng 7/2026, lãi ròng đạt khoảng 830 tỷ đồng.

Xét theo khối hoạt động, Công nghệ tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu của FPT với 27.298 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 89% tổng doanh thu. Trong khi đó, khối Giáo dục, Đầu tư và Khác mang về 3.487 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,2% và chiếm 11% cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

Trong đó, mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 22.362 tỷ đồng, tương đương mức tăng 14,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của mảng này đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 12,8%. Thị trường trọng điểm Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 23,9%, ghi nhận doanh thu 10.639 tỷ đồng. Nếu tính bằng đồng Yên Nhật, mức tăng trưởng đạt 29,1%.

Đáng chú ý, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 31.401 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Theo FPT, kết quả này chủ yếu đến từ việc ký kết các hợp đồng hạ tầng AI quy mô lớn (AI Factory) và các thỏa thuận hợp tác với đối tác công nghệ.

Trong 7 tháng đầu năm, FPT thắng thầu 14 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, qua đó tiếp tục củng cố năng lực triển khai các hợp đồng công nghệ quy mô lớn trên thị trường toàn cầu.

Doanh thu Chuyển đổi số đạt 11.127 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Động lực đáng chú ý đến từ Dịch vụ AI/Data Analytics với doanh thu tăng 54%, cho thấy nhu cầu chuyển đổi AI tiếp tục mở rộng trong tập khách hàng toàn cầu của FPT.

Đầu tháng 8 vừa qua, FPT chính thức được công nhận là Đối tác Toàn cầu (Select Partner) của OpenAI, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi AI và triển khai các giải pháp AI trên quy mô lớn. Trước đó, FPT cùng CISD (ASIA), công ty phụ trách chiến lược CNTT của ITOCHU, thành lập Trung tâm Công nghệ Toàn cầu nhằm hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho các công ty thành viên của ITOCHU trên toàn cầu.