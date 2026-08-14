Ông Jonathan Hạnh Nguyễn viết tâm thư gửi cổ đông

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - SASCO (mã: SAS), mới đây đã có thư ngỏ gửi cổ đông, đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và cán bộ nhân viên sau khi doanh nghiệp thực hiện kiện toàn bộ máy điều hành.

Theo đó, HĐQT SASCO đã ban hành các quyết định ngày 3/8/2026 liên quan đến nhân sự Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường thôi giữ chức Tổng giám đốc SASCO để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Ở chiều ngược lại, HĐQT bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SASCO với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 1/8/2026.

Trong thư ngỏ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết đây là hoạt động kiện toàn bộ máy điều hành theo thông lệ quản trị của công ty đại chúng, được thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tịch SASCO đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Hùng Cường trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tân Tổng giám đốc Dư Kim Thăng sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục đưa SASCO bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hé lộ kế hoạch tham gia sân bay Long Thành, chuyển sàn HoSE

Cùng với thông tin về nhân sự cấp cao, Chủ tịch SASCO cũng cập nhật một số định hướng kinh doanh đáng chú ý trong thời gian tới.

Theo đó, doanh nghiệp đang tập trung chuẩn bị nguồn lực để tham gia cung ứng dịch vụ tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - dự án được kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không.

SASCO cũng có kế hoạch mở rộng hợp tác với các đối tác trong những mảng trọng điểm như kinh doanh hàng miễn thuế và phòng chờ thương gia; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đa dạng hóa các mảng bán lẻ, ẩm thực cũng như dịch vụ phi hàng không.

Một kế hoạch đáng chú ý khác là triển khai lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HoSE . Theo lãnh đạo doanh nghiệp, động thái này hướng tới chuẩn mực quản trị cao hơn và gia tăng giá trị doanh nghiệp một cách bền vững.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, SASCO ghi nhận doanh thu thuần đạt 774 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 99%, thuộc nhóm mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm gần đây. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 59,5% lên 63,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.550 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt trên 370 tỷ đồng, tăng gần 68%.

SASCO hiện là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam, với các hoạt động chính liên quan đến bán lẻ miễn thuế, phòng chờ thương gia, ẩm thực và nhiều dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 8/10 tới đây, SASCO sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.