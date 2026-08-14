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Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng bán gần 5% công ty, thu về 110 tỷ đồng

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Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng bán gần 5% công ty, thu về 110 tỷ đồng

Tạm tính theo thị giá trên sàn, ông Hùng đã thu về khoảng 110 tỷ đồng từ giao dịch thoái vốn trên.

Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (mã: CLI) vừa công bố thông tin về giao dịch của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng đã bán hết toàn bộ 4.000.000 cổ phần theo đăng ký trước đó. Thời gian giao dịch từ ngày 10/07/2026 đến 07/08/2026.

Sau khi thực hiện giao dịch, số lượng cổ phiếu vị này nắm giữ giảm từ 45.159.967 cổ phiếu xuống còn 41.159.967 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hạ từ mức 49,3% xuống 44,93% vốn cổ phần.

Tạm tính theo thị giá trên sàn, ông Hùng đã thu về khoảng 110 tỷ đồng từ giao dịch thoái vốn trên.

Được biết, CLI hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics; xuất khẩu sản phẩm công nghiệp đi hơn 35 quốc gia, đồng thời phát triển các khu công nghiệp và trung tâm logistics quốc tế xanh, thông minh.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, doanh thu thuần của CLI đạt 878,5 tỷ đồng, tăng 193,7% so với quý 2/2025. Khấu trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận trước thuế đạt 110,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 86,5 tỷ đồng, lần lượt gấp 5,3 lần và 5,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất gấp hơn 2 lần cùng kỳ lên mức 1.438,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 116,5 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Chốt phiên 13/8, thị giá CLI đạt 27.200 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 2.500 tỷ đồng.

An Thái

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