Cổ phiếu DN trục vớt cứu hộ trên sàn chứng khoán bất ngờ "đắt hàng" trong ngày thị trường giảm sâu

Phiên giao dịch ngày 14/8 ghi nhận diễn biến trong buổi sáng không mấy tích cực đối với các "chứng sĩ". Chỉ số VN-Index giảm sâu gần 21 điểm dưới áp lực bán mạnh tại các nhóm cổ phiếu trụ cột.

Trong bối cảnh thị trường đỏ lửa như thế, một số cổ phiếu hiếm hoi lại bất ngờ được dòng tiền để ý tới. Trong đó, mã SAL - Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam tăng kịch trần giữa phiên sáng 37,5% lên mức 4.400 đồng/cp.

Giao dịch trên sàn UPCoM với biên độ tăng tối đa là 15%, nhưng SAL có thể tăng sốc tới 40% xuất phát từ Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành theo Quyết định số 236 ngày 24/04/2015 của Tổng Giám đốc HNX. Theo đó, cổ phiếu trên UPCoM không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

Dù vậy, thanh khoản không mấy khả quan khi lượng giao dịch thực tế của SAL tính đến hết phiên sáng chỉ là 300 cổ phiếu.

VISAL tiền thân là Công ty trục vớt trực thuộc Phân cục đường biển miền Nam được thành lập từ tháng 6/1976 thuộc Tổng cục giao thông thủy bộ miền Nam. Trải qua nhiều thay đổi, công ty thực hiện cổ phần hóa và tổ chức đấu giá lần đầu vào cuối tháng 12/2014. Doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 6/3/2015 với vốn điều lệ 83,1 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2016, VISAL được UBCKNN chấp thuận công ty đại chúng và sau đó đưa cổ phiếu lên sàn UpCOM từ tháng 10/2017. Kể từ khi lên sàn, doanh nghiệp trục vớt này chưa từng thực hiện tăng vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, doanh thu của SAL đạt hơn 128 tỷ đồng, LNST đạt gần 8 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 74% so với năm trước đó.

Sang tới năm 2026, HĐT SAL lên kế hoạch doanh thu 126 tỷ và LNTT 5,25 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 7,68% bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, SAL vừa thông báo nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Nguyên nhân do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ tại ngày 22/7/2026. SAL có 154 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ 8,94% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhỏ hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.