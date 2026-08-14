Khởi đầu tháng Ngâu: Chứng khoán Việt Nam mất 324.000 tỷ vốn hóa sau 2 phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua giảm mạnh thứ 2 liên tiếp, VN-Index mất hơn 36 điểm qua đó rơi xuống dưới 1.730 điểm, thấp nhất kể từ đầu tháng. Mức giảm hơn 2% phiên vừa qua cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á ngày 14/8.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên giảm mạnh đầu tháng Ngâu (tháng 7 Amm lịch), VN-Index đã mất hơn 64 điểm (-3,6%). Vốn hóa toàn thị trường cũng theo đó “bốc hơi” 324.000 tỷ đồng, còn khoảng 9,75 triệu tỷ đồng.

Thị trường giảm mạnh, định giá nhiều cổ phiếu cũng rơi về vùng thấp hiếm thấy, đặc biệt trong bối cảnh mùa BCTC quý 2 cũng như nửa đầu năm ghi nhận những con số tích cực. Theo thống kê của Dragon Capital, lợi nhuận doanh nghiệp quý 2 đạt khoảng 7,6 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ và 12% so với quý I. Doanh thu thuần cũng tăng gần 40% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận của công ty mẹ cải thiện tích cực.

Chuyên gia Dragon Capital cho rằng bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp là một điểm sáng, khi 2026 được kỳ vọng là một trong những năm có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong khoảng 10 năm qua. Tuy nhiên, lợi nhuận nửa cuối năm có thể giảm tốc so với nửa đầu năm, với mức tăng trưởng vào khoảng 12-16%.

Chia sẻ tại Investor Day mới đây, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng, với mặt bằng định giá hiện tại, thị trường đã về vùng rẻ và nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân, nhưng cần đầu tư có chọn lọc. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn lựa chọn những doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn, có lợi nhuận bền bỉ.

Ông Tuấn nhấn mạnh đến yếu tố chi phí vốn toàn cầu, mặt bằng lãi suất trong nước cũng là vấn đề đáng chú ý. Theo chuyên gia, nếu Việt Nam duy trì mục tiêu tăng trưởng 10%/năm, tổng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong 5 năm tới khoảng 1.460 tỷ USD, trong đó khu vực tư nhân cần khoảng 776 tỷ USD. Nhu cầu vốn lớn có thể tạo áp lực đáng kể lên hệ thống ngân hàng.

Áp lực này còn thể hiện qua khoảng cách ngày càng rộng giữa huy động và tín dụng. Đây cũng là lý do ông Tuấn cho rằng việc lãi suất tăng mạnh thời gian qua không đơn thuần là câu chuyện của các ngân hàng, mà phản ánh nhu cầu vốn rất lớn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng trong cái rủi vẫn có những yếu tố tích cực, khi lạm phát và tỷ giá chưa phải vấn đề quá lớn. Tỷ giá trên thị trường tự do hiện thấp hơn đáng kể so với tỷ giá liên ngân hàng. Trong bối cảnh vòng quay vốn và tiền còn thấp, áp lực lạm phát từ phía cầu không lớn trong khi nguồn cung vẫn dồi dào, do đó chưa có nhiều lý do để quá lo ngại.

Tỷ giá trên thị trường tự do hiện thấp hơn đáng kể so với tỷ giá liên ngân hàng. Diễn biến này cho thấy Ngân hàng Trung ương đang có điều kiện thuận lợi để gia tăng dự trữ ngoại hối. Đây cũng không phải hiện tượng thường xuyên xuất hiện. Ông dẫn lại năm 2006 và 2012 từng ghi nhận diễn biến tương tự, sau đó thị trường chứng khoán có những đợt tăng mạnh.