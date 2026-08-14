"Tội đồ" nào khiến VN-Index bay gần 37 điểm trong phiên 14/8?

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán trong phiên 14/8, VN-Index có thời điểm đánh rơi tới hơn 48 điểm dưới áp lực bán mạnh trên hàng loạt nhóm cổ phiếu. Kết phiên VN-Index còn giảm gần 37 điểm, mức giảm xét theo tương đối là hơn 2% đưa TTCK Việt Nam vào nhóm những thị trường kém sắc nhất trong khu vực.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán, tính chung trên toàn thị trường hôm nay có 483 mã cổ phiếu giảm điểm, áp đảo hoàn toàn 175 mã giữ được sắc xanh.

Các cổ phiếu trụ đều chịu áp lực giảm điểm, rổ VN30 ghi nhận duy nhất TCB tăng nhẹ 1% và VNM đứng tại tham chiếu, còn lại toàn bộ 28 mã giảm điểm, tiêng VHM giảm mạnh nhất 5%. Bên cạnh đó, các cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh khỏi tình trạng điều chỉnh, CSI, EVS, VIX, TCX, SSI, SHS, PSI đồng loạt giảm trên 2%.

Cổ đông nhóm ngân hàng cũng có một phiên không mấy vui vẻ, các "ông lớn" như CTG, BID, VCB, MBB, LPB, VPB, STB,... đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Diễn biến tiêu cực còn được ghi nhận tại các cổ phiếu vốn Nhà nước từng dậy sóng trong tuần trước, phiên hôm nay chứng khoán BCM, GVR, BSR, GAS, HVN, OIL, SNZ… đều giảm mạnh.

Phiên giảm 14/8 đã "thổi bay" hơn 175.400 tỷ đồng vốn hóa của sàn HoSE, giá trị còn lại khoảng 8,3 triệu tỷ đồng.

Xét về mức độ ảnh hướng đến chỉ số chung, bộ đôi nhà Vingroup là VHM và VIC trở thành "tội đồ" lớn nhất khiến VN-Index đánh rơi tới gần 16 điểm trong phiên đầu tuần. Cùng với đó, sắc đỏ từ mã VPL cũng khiến VN-Index giảm thêm gần 1 điểm. Bên cạnh đó, VCB tiếp tục là nhân tố đè mạnh lên thị trường khi lần lượt lấy đi gần 2 điểm của chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top 10 cổ phiếu tác động tiêu cực đến VN-Index trong phiên giảm mạnh này này còn có những cổ phiếu như GVR, BSR và CTG, mỗi mã khiến chỉ số chính mất hơn 1 điểm.

Việc những nhóm trụ cột của thị trường điều chỉnh đã khiến các chỉ số nhanh chóng lao dốc không phanh. Cộng thêm lực cầu tại các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hay các nhóm đầu cơ cũng bị triệt tiêu đáng kể trong bối cảnh thị trường nhiều yếu tố rủi ro. Ở chiều ngược lại, sắc xanh le lói tại một số cổ phiếu TCB, DXG, PNJ không thể giúp thị trường tránh một phiên giảm mạnh.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán SHS cho rằng thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, khi diễn biến giá ngày càng phụ thuộc vào triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đã qua và thị trường bước vào giai đoạn khoảng trống thông tin.

Theo SHS, VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm Vingroup và ngân hàng. Trong đó, nhóm ngân hàng hiện có mức định giá trung bình P/E 8,60 lần và P/B 1,35 lần, được đánh giá là mức thấp, tương đương các thời điểm khủng hoảng trong lịch sử. Ngược lại, nhóm Vingroup sau giai đoạn tăng giá mạnh đang có mức định giá cao, trong khi xu hướng giá ngắn và trung hạn đã chuyển sang giai đoạn tích lũy.

Dù vậy, vẫn có những thông tin khởi sắc có thể củng cố thêm tâm lý cho nhà đầu tư. heo báo cáo phân tích mới đây, SSI Research cho rằng yếu tố mùa vụ tháng 8, áp lực bán liên quan đến margin hạ nhiệt và dòng vốn ngoại cải thiện có thể hỗ trợ các cơ hội giao dịch trong ngắn hạn.

SSI thống kê trong lịch sử, tháng 8 là một trong những giai đoạn thuận lợi nhất của TTCK Việt Nam, với 8/10 năm gần nhất tăng điểm và mức sinh lời bình quân khoảng 5% trong các năm tăng. Ngay cả hai tháng 8 giảm điểm, vào năm 2017 và 2019, mức giảm cũng tương đối khiêm tốn dưới 1%.