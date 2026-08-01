Miễn nhiệm ông Trần Văn Tiến

CTCP Lilama 18 (mã: LM8) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Tiến theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/8/2026.

Trong đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, ông Tiến cho biết lý do nghỉ việc là để giải quyết công việc cá nhân và gia đình.

Ông Trần Văn Tiến sinh năm 1967, có trình độ Kỹ sư liên ngành cơ điện. Ông bắt đầu làm việc tại Lilama 18 từ năm 1995 và đã có hơn 30 năm gắn bó với doanh nghiệp trước khi xin nghỉ.

Được thành lập từ năm 1977, CTCP Lilama 18 là một trong những đơn vị thành viên chủ lực của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Tháng 11/2010, cổ phiếu LM8 chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Về kết quả kinh doanh trong quý 2/2026, Lilama 18 ghi nhận doanh thu thuần hơn 292 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 44%, còn khoảng 24,6 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng gần 20% lên hơn 11 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 10,9 tỷ đồng, tăng khoảng 33%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích lên 11,6 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 3,7 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với quý 2/2025.

Dù hoạt động cốt lõi suy giảm, lợi nhuận trước thuế quý 2 vẫn đạt gần 3,5 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ khác thu hẹp mạnh, chỉ còn gần 186 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ khác gần 25 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 568 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,2 tỷ đồng, giảm khoảng 27%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 14/8, cổ phiếu LM8 bất ngờ tăng kịch trần lên mức 15.850 đồng/cp giữa lúc VN-Index giảm mạnh.