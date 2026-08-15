Thế Giới Di Động mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG, sàn HoSE) vừa đăng ký mua lại 71.560 cổ phiếu quỹ nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc.



Nguồn vốn thực hiện mua lại là 715,6 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của công ty. Lượng cổ phiếu trên được giao dịch bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Thời gian giao dịch từ 26/8 đến 24/9/2026.

Ảnh: MWG

Mới đây Thế Giới Di Động công bố báo cáo doanh thu thuần 111.394 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Mức này tương đương khoảng 60% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 là 185.000 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu, Bách Hóa Xanh đóng góp 30,5% doanh thu, đứng sau nhóm Điện Máy Xanh với 45%. Thế Giới Di Động và Topzone chiếm 22,5%, phần còn lại khoảng 2%.

Riêng Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh, đạt doanh thu 75.200 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Kênh online đóng góp 13% doanh thu.

Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng của hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Bên cạnh bán lẻ thiết bị, doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ, chiếm 38% doanh thu. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích và đại lý ngân hàng đạt 65.000 tỷ đồng, đến từ 43 triệu giao dịch.

Điện Máy Xanh cũng ghi nhận doanh thu tăng 43%, trong đó doanh thu ngoài Điện Máy Xanh chiếm 11%. Super App và kênh online đạt doanh thu 9.600 tỷ đồng, tương đương 13% tổng doanh thu của nhóm Điện Máy Xanh.

Tại Indonesia, Erablue đạt doanh thu 2.228 tỷ rupiah, tăng 89% so với cùng kỳ. Chuỗi này đã mở thêm 102 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm và ghi nhận tăng trưởng 15% tại các cửa hàng hiện hữu.

Tính đến cuối tháng 7/2026, mạng lưới của MWG gồm 1.005 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone), 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 3.378 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 420 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AvaKids. Bên cạnh đó, liên doanh Erablue tại Indonesia có 283 cửa hàng. Như vậy, tổng số điểm bán trong các chuỗi được MWG công bố đạt 7.183 cửa hàng, trong đó riêng các chuỗi tại Việt Nam có 6.900 điểm bán.