CII chốt ngày chào bán hơn 67 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 371/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 13/8/2026.

Theo đó, CII chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không tài sản bảo đảm.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông sẽ có 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/8/2026.

Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng từ ngày 10/9/2026 đến ngày 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 10/9/2026 đến ngày 9/10/2026.

Ảnh minh họa: CII

Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, lãi suất 0%/năm được áp dụng đối với 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tuy nhiên đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là 14,5%/năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu lần này. Số tiền thu được sẽ sử dụng cho mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 24 đợt.

Cũng liên quan đến trái phiếu, mới đây CII đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, CII dự kiến mua lại trước hạn 1.080 trái phiếu mã CII12404 (tên trái phiếu CIIH2427004), giá mua lại mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị 108 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trái chủ để mua lại trái phiếu là 26/8/2026. Tỷ lệ thực hiện 1:1, tức người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 1 trái phiếu.

Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu từ ngày 3/9/206 đến ngày 23/9/2026. Toàn bộ trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy bỏ đăng ký.

Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến 16/11/2026. Nguồn mua lại được lấy từ các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của CII.

Được biết, lô trái phiếu mã CII12404 (tên trái phiếu CIIH2427004) có tổng giá trị phát hành 108 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.