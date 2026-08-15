Tổng giám đốc Thép Nam Kim mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG

Ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.



Theo đó, ông Nguyễn Vinh An báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ 27/7 đến 13/8/2026. Qua đó, Tổng giám đốc NKG sẽ nâng sở hữu từ 609.238 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn NKG lên mức 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,33% vốn.

Ảnh: NKG

Về hoạt động kinh doanh, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 4.150 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 437 tỷ đồng, tăng gần 62%.

Trừ đi các loại thuế phí, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 103 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 3 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NKG mang về doanh thu thuần gần 7.412 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Nhờ tối ưu chi phí mà lợi nhuận sau thuế kỳ này tăng gấp đôi lên 124 tỷ đồng.

Năm 2026, Thép Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Với lợi nhuận trước thuế 144 tỷ đồng trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 36% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của NKG ở mức gần 18.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.300 tỷ đồng, tăng gấp đôi sau nửa đầu năm. Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn ghi nhận 5.148 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 6.200 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn chiếm 2.300 tỷ đồng.