Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc Thép Nam Kim mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thép Nam Kim, đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ 27/7 đến 13/8/2026.

Ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, ông Nguyễn Vinh An báo cáo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ 27/7 đến 13/8/2026. Qua đó, Tổng giám đốc NKG sẽ nâng sở hữu từ 609.238 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn NKG lên mức 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,33% vốn.

Tổng giám đốc Thép Nam Kim mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG - Ảnh 1.

Ảnh: NKG

Về hoạt động kinh doanh, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 4.150 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 437 tỷ đồng, tăng gần 62%.

Trừ đi các loại thuế phí, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 103 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 3 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NKG mang về doanh thu thuần gần 7.412 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Nhờ tối ưu chi phí mà lợi nhuận sau thuế kỳ này tăng gấp đôi lên 124 tỷ đồng.

Năm 2026, Thép Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Với lợi nhuận trước thuế 144 tỷ đồng trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 36% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của NKG ở mức gần 18.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.300 tỷ đồng, tăng gấp đôi sau nửa đầu năm. Chí phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn ghi nhận 5.148 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ở mức 10.800 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 6.200 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn chiếm 2.300 tỷ đồng.

Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
nkg, Nam Kim

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại thẳng tay "xả hàng" cổ phiếu Việt Nam, giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ trong tuần 10-14/8

Khối ngoại thẳng tay "xả hàng" cổ phiếu Việt Nam, giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ trong tuần 10-14/8 Nổi bật

Một thế lực "xả" 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra tín hiệu đáng chú ý

Một thế lực "xả" 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra tín hiệu đáng chú ý Nổi bật

Vạch trần đường dây lừa đảo hơn 110 tỷ: Giả danh nhân viên ngân hàng, “đo ni đóng giày” kịch bản cho từng nạn nhân, có nhóm chuyên rửa tiền

Vạch trần đường dây lừa đảo hơn 110 tỷ: Giả danh nhân viên ngân hàng, “đo ni đóng giày” kịch bản cho từng nạn nhân, có nhóm chuyên rửa tiền

10:06 , 15/08/2026
Lãnh đạo cấp cao Bamboo Capital xin từ nhiệm sau 8 tháng

Lãnh đạo cấp cao Bamboo Capital xin từ nhiệm sau 8 tháng

09:53 , 15/08/2026
Từ hôm nay, Vingroup chính thức có mẫu con dấu mới

Từ hôm nay, Vingroup chính thức có mẫu con dấu mới

01:01 , 15/08/2026
Cổ phiếu DXG bất ngờ tăng cận trần, thanh khoản đột biến trong phiên cuối tuần “rực lửa”

Cổ phiếu DXG bất ngờ tăng cận trần, thanh khoản đột biến trong phiên cuối tuần “rực lửa”

00:05 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên