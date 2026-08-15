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Lãnh đạo cấp cao Bamboo Capital xin từ nhiệm sau 8 tháng

| | Thị trường chứng khoán

Lãnh đạo cấp cao Bamboo Capital xin từ nhiệm sau 8 tháng

Ông Võ Văn Dũng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày 14/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Võ Văn Dũng, hiện giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Theo đơn từ nhiệm, ông Võ Văn Dũng cho biết được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT trong nhiệm kỳ này với chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí, ông Dũng cho biết đã thực hiện các quyền và trách nhiệm của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Bamboo Capital.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông Võ Văn Dũng đề nghị được thôi nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Bamboo Capital trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ông đồng thời đề nghị HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Bamboo Capital xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm.

Được biết, ông Dũng được bổ nhiệm vào vị trí này ﻿vào cuối năm 2025.

Hiện Bamboo Capital chưa công bố phương án nhân sự thay thế vị trí Thành viên độc lập HĐQT sau đề nghị từ nhiệm của ông Võ Văn Dũng.

Về doanh nghiệp, Bamboo Capital vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin tài chính dù đã quá thời hạn. Cụ thể, đến nay công ty chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025; toàn bộ Báo cáo tài chính quý năm 2025 cùng Báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Tập đoàn Bamboo Capital đã bị hủy tư cách công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2026, cổ phiếu BCG cũng bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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