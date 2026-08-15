Sau khi nữ chủ tịch 27 tuổi ngồi ghế 'nóng', CII tiếp tục mua thêm PC1

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) - Công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa mua thêm 494.600 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1.

Trước khi thực hiện giao dịch, CII Invest nắm giữ hơn 26,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,36%). Sau khi giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 26,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,48%. Như vậy, tính đến hiện tại, nhóm CII đang có trong tay 49,6 triệu cổ phiếu, nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại PC1 lên 12,08%.

Phía CII cho biết, mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư.

Trước đó, trong phiên ngày 30/7, CII Invest cũng đã mua thêm 1,59 triệu cổ phiếu PC1, giúp nhóm CII nâng sở hữu lên 11,9% vốn PC1. Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026. Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Bà Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT PC1. (Ảnh: PC1)

Ngày 20/7 vừa qua, PC1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, trong đó kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; đồng thời phê chuẩn kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính theo thẩm quyền.

Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn- cựu Chủ tịch PC1, vừa bị khởi tố. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap, sau đó đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính tại PC1 trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, PC1 đạt doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 468 tỷ đồng, giảm khoảng 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.056 tỷ đồng, giảm 22%. Công ty đã hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Trần Chung