Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi nữ chủ tịch 27 tuổi ngồi ghế 'nóng', CII tiếp tục mua thêm PC1

| | Thị trường chứng khoán

Nhóm CII vừa mua thêm gần 500.000 cổ phiếu, nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại PC1 lên 12,08%.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) - Công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa mua thêm 494.600 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1.

Trước khi thực hiện giao dịch, CII Invest nắm giữ hơn 26,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,36%). Sau khi giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 26,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,48%. Như vậy, tính đến hiện tại, nhóm CII đang có trong tay 49,6 triệu cổ phiếu, nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại PC1 lên 12,08%.

Phía CII cho biết, mục đích thực hiện giao dịch là đầu tư.

Trước đó, trong phiên ngày 30/7, CII Invest cũng đã mua thêm 1,59 triệu cổ phiếu PC1, giúp nhóm CII nâng sở hữu lên 11,9% vốn PC1. Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026. Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Sau khi nữ chủ tịch 27 tuổi ngồi ghế 'nóng', CII tiếp tục mua thêm PC1- Ảnh 1.

Bà Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT PC1. (Ảnh: PC1)

Ngày 20/7 vừa qua, PC1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, trong đó kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; đồng thời phê chuẩn kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính theo thẩm quyền.

Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn- cựu Chủ tịch PC1, vừa bị khởi tố. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Chứng khoán Vietcap, sau đó đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính tại PC1 trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, PC1 đạt doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 468 tỷ đồng, giảm khoảng 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.056 tỷ đồng, giảm 22%. Công ty đã hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu và 48% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Trần Chung

Theo Trần Chung

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
PC1, cii

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại thẳng tay "xả hàng" cổ phiếu Việt Nam, giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ trong tuần 10-14/8

Khối ngoại thẳng tay "xả hàng" cổ phiếu Việt Nam, giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ trong tuần 10-14/8 Nổi bật

Một thế lực "xả" 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra tín hiệu đáng chú ý

Một thế lực "xả" 80.000 tỷ đồng cổ phiếu từ đầu năm, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra tín hiệu đáng chú ý Nổi bật

CII chốt ngày chào bán hơn 67 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông

CII chốt ngày chào bán hơn 67 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông

10:34 , 15/08/2026
Tổng giám đốc Thép Nam Kim mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG

Tổng giám đốc Thép Nam Kim mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG

10:32 , 15/08/2026
Vạch trần đường dây lừa đảo hơn 110 tỷ: Giả danh nhân viên ngân hàng, “đo ni đóng giày” kịch bản cho từng nạn nhân, có nhóm chuyên rửa tiền

Vạch trần đường dây lừa đảo hơn 110 tỷ: Giả danh nhân viên ngân hàng, “đo ni đóng giày” kịch bản cho từng nạn nhân, có nhóm chuyên rửa tiền

10:06 , 15/08/2026
Lãnh đạo cấp cao Bamboo Capital xin từ nhiệm sau 8 tháng

Lãnh đạo cấp cao Bamboo Capital xin từ nhiệm sau 8 tháng

09:53 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên