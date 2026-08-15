Điện Máy Xanh hoạt động như 'ngân hàng ngầm'?

Hơn 7.100 điểm bán hàng

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu đạt hơn 111.390 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm. Ước tính, bình quân mỗi ngày MWG thu về khoảng 525 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 7, hệ thống của MWG có tổng cộng hơn 7.100 điểm bán. Ảnh: MWG.

Về cơ cấu doanh thu, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) - đơn vị vận hành các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh - ghi nhận doanh thu hơn 75.470 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu online chiếm 13%.

Trong 7 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

Bách Hoá Xanh đã mở 819 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm nay. Nhóm cửa hàng này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Tính đến cuối tháng 7, hệ thống của MWG có tổng cộng hơn 7.100 điểm bán, gồm 1.005 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 3.378 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 420 cửa hàng An Khang, 95 cửa hàng AvaKids và 283 cửa hàng EraBlue.

Tương tự Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026 với doanh thu 30.784 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6.659 tỷ đồng. Còn tính riêng trong tháng 7, FPT lãi ròng đạt khoảng 830 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng doanh thu khoảng 1.148 tỷ đồng trong tháng 7.

Đáng chú ý, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 31.401 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng đầu năm, FPT thắng thầu 14 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD.

Trong tháng 7, Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) ghi nhận tổng doanh thu khoảng 1.148 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, Mỹ tiếp tục là thị trường đáng chú ý nhất, nhưng cũng là khu vực ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất.

Nửa đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu hơn 6.398 tỷ đồng (tăng gần 10%), lợi nhuận sau thuế đạt 735 tỷ đồng (tăng gần 4% so với cùng kỳ).

Như 1 "ngân hàng ngầm"

Một trong những động lực tăng trưởng doanh thu của Điện Máy Xanh còn đến từ hình thức mua trả chậm. Cụ thể, doanh thu từ hình thức này trong 7 tháng đầu năm tăng 47% so với cùng kỳ, chiếm 38% tổng doanh thu. Khoảng 97% sản phẩm tại Điện Máy Xanh có áp dụng hình thức mua trả chậm.

Ngoài hoạt động bán lẻ, các cửa hàng của DMX còn cung cấp một số dịch vụ tiện ích như rút tiền, thanh toán tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác. Trong 7 tháng đầu năm, mạng lưới khoảng 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 65.000 tỷ đồng.

Các cửa hàng của DMX còn cung cấp một số dịch vụ tiện ích như rút tiền, thanh toán tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác với tổng giá trị giao dịch khoảng 65.000 tỷ đồng. Ảnh: MWG.

Không chỉ Điện Máy Xanh, MWG cũng hoạt động như một "ngân hàng ngầm". Trong cơ cấu doanh thu tài chính lũy kế 6 tháng năm nay, Thế giới Di động đã thu 1.815 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, tăng 24% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng tiền gửi, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tới gần 63.660 tỷ đồng, tăng 16.775 tỷ đồng so với đầu năm - tương đương mức tăng gần 36%.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 40.700 tỷ đồng, tăng 15.188 tỷ đồng - tương ứng gần 60% so với đầu năm - gồm 17.566 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 23.155 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.

Bên cạnh đó, MWG còn có 2.062 tỷ đồng tiền gửi Infy, 6.900 tỷ đồng cho các công ty đối tác vay ngắn hạn để hưởng lãi suất áp dụng. Đến cuối quý II, khoản lãi dự thu từ các khoản cho vay này là hơn 1.305 tỷ đồng. MWG cũng đầu tư hơn 12.250 tỷ đồng vào trái phiếu và các đầu tư khác có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm và hưởng lãi suất áp dụng.

Ngoài ra, MWG đang đầu tư 2.964 tỷ đồng vào các trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và hưởng lãi suất. Dòng tiền gửi, cho vay và đầu tư chứng khoán đã mang về cho MWG gần 1.692 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng đầu năm.

Tổng cộng, quy mô đầu tư tài chính của MWG lên tới gần 65.000 tỷ đồng. Nếu đặt cạnh dư nợ cho vay của các ngân hàng như PGBank, LBBank, BVBank, Saigonbank, PGBank, Baoviet Bank… thì tiền đầu tư của MWG là con số rất đáng kể.