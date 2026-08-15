Chứng khoán tuần qua: Đầu tuần hồi phục, cuối tuần “lao dốc”

Đầu tuần hồi phục, cuối tuần “lao dốc”

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch nhiều biến động khi phiên mở cửa tuần ghi nhận lực cầu tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và Vingroup. Lực cầu tiếp tục được duy trì trong hai phiên tiếp theo giúp chỉ số chung nhanh chóng chinh phục lại vùng điểm 1.790.

Mặc dù vậy, hai phiên cuối tuần lại ghi nhận áp lực bán “chốt lời” ngắn hạn bất ngờ gia tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết tuần, VN-Index giảm 38,98 điểm (-2,2%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.729,08 điểm.

Cổ phiếu DXG bất ngờ tăng cận trần, thanh khoản đột biến trong phiên cuối tuần “rực lửa”

Trong khi thị trường chứng khoán phiên cuối tuần (14/8) chịu áp lực bán tháo mạnh, VN-Index giảm hơn 36 điểm, bộ đôi DXG và DXS bất ngờ hút dòng tiền, trong đó DXG tăng cận trần với thanh khoản cao nhất hơn 2 tháng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu DXG của CTCP Bluemarq Group (tên cũ Đất Xanh Group), trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường khi đi ngược xu hướng bán tháo chung.

Cổ phiếu DXG được nhà đầu tư "gom" đột biến trong phiên cuối tuần (14/8).

Cổ phiếu DXG đóng cửa tại 11.500 đồng/cổ phiếu, tăng 5,99% so với phiên trước, áp sát mức giá trần. Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu tăng vọt với gần 26 triệu đơn vị được khớp lệnh, cao hơn gấp đôi phiên liền trước và là mức cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu DXG giúp vốn hóa thị trường của Bluemarq Group lên khoảng 14.583 tỷ đồng.

Một cổ phiếu tăng sốc 40% trong ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch

Kết phiên 13/8/2026 (Tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch), cổ phiếu HMG của CTCP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL tăng kịch trần 38,3% trong phiên, tương đương khoảng 6 năm gửi tiết kiệm ngân hàng (tạm tính theo mặt bằng lãi suất hiện tại). Thị giá HMG hiện leo lên mức 6.500 đồng/cp.

Sở dĩ HMG có thể tăng đến 40% xuất phát từ Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành theo Quyết định số 236 ngày 24/04/2015 của Tổng Giám đốc HNX. Theo đó, cổ phiếu trên UPCoM không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 2.122 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.189 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 37 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 30 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Thống kê theo các mã chứng khoán, VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 850 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (-702 tỷ đồng) và VIC (-551 tỷ đồng). FPT và ACB lần lượt bị bán ròng 294 tỷ đồng và 248 tỷ đồng. Các mã còn lại gồm SHB (-198 tỷ đồng), VRE (-170 tỷ đồng), VPB (-151 tỷ đồng) và HPG (-149 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VIX dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 278 tỷ đồng, theo sau là SSI (267 tỷ đồng) và GEX (252 tỷ đồng). Các mã LPB (238 tỷ đồng) và VNM (210 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, FRT được mua ròng 136 tỷ đồng.

Điều gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam?

Kết phiên cuối tuần (14/8), VN-Index giảm gần 37 điểm, tương đương 2,07%, xuống 1.729 điểm. Tính chung hai phiên giao dịch, chỉ số mất hơn 60 điểm. Đáng chú ý, nhịp điều chỉnh mạnh diễn ra trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 16.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy bên mua chưa thực sự đủ mạnh để hấp thụ lượng cung gia tăng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật và dòng tiền, áp lực lãi suất vẫn là một rào cản đối với kỳ vọng về một nhịp tăng bền vững.

Theo ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT, trong ngắn hạn nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng, trong khi các kênh dẫn vốn khác cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả. Vì vậy, mặt bằng lãi suất khó có thể nhanh chóng hạ nhiệt.

“Các kênh dẫn vốn là câu chuyện dài hạn. Ngắn hạn vẫn bị lệch và phụ thuộc ngân hàng nên lãi suất sẽ vẫn căng. Cuối năm Fed tăng lãi suất thì thêm căng”, ông Huy nhận định.

Cao su Tây Ninh (TRC) chính thức chốt ngày trả cổ phiếu thưởng “khủng” tỷ lệ 1:3

Cao su Tây Ninh (TRC) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 16/9/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/9/2026.

Cao su Tây Ninh dự kiến phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 1:3. Tương ứng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu TRC tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị số cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá lên tới 900 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Cao su Tây Ninh sẽ tăng gấp 4 lần, từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.