Lịch chốt quyền cổ tức tuần 17-21/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 44%, một "ông lớn" sắp chi hơn 5.000 tỷ đồng

Theo thống kê, có khoảng 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 17-21/8. Tuần này có gần 24 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 44% và thấp nhất là 3%.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã FT1) vừa thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 44,07%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 4.407 đồng.

Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phụ tùng máy số 1 dự kiến phải chi khoảng 31,2tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/8, thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 22/9.

Nhìn lại lịch sử, kể từ khi đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ năm 2017, doanh nghiệp chưa năm nào quên trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trên 30% bằng tiền mặt. Đỉnh cao là năm 2024 tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên đến 51%.

CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HNX: HCC) vừa thông báo ngày 20/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Đối với cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp sẽ chi trả theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HCC dự kiến chi khoảng 19,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Trong đó, Tập đoàn Intimex, công ty mẹ đang nắm giữ 51,48% vốn, ước tính sẽ nhận về khoảng 10 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của HCC.

Ngày 20/8 tới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 (Nedi 2 - mã chứng khoán ND2) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/9/2026. Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nedi 2 sẽ chi khoảng 175 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Đáng chú ý, cổ tức 35% là mức cao nhất của doanh nghiệp. Trong một thập kỷ qua, doanh nghiệp duy trì việc chia cổ tức bằng tiền mặt khá đều đặn, với tỷ lệ dao động từ 10% đến 30%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX-HOSE) cho biết sẽ chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 2025 với tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Tổng số tiền chi trả hơn 5.070 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, dự kiến thanh toán vào ngày 26/08 tới.

Được biết, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX đã chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE với giá 80.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +-20% so với giá tham chiếu.﻿

CTCP Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 18/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền đồng thời thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu).



Cụ thể, SSI sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 2,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, SSI sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 14/9/2026.

Ngày 18/8 tới, SSI cũng đồng thời chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận 500,2 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn sử dụng là 5.002 tỷ đồng bao gồm 3.309 tỷ đồng trích từ thặng dư vốn cổ phần và 1.693 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nếu hoàn tất đợt phát hành, SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.