Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu lên hơn 12% vốn tại PC1

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 13/8/2026, CII Invest đã mua vào thành công 494.600 cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư.

Sau giao dịch, CII Invest đã tăng sở hữu từ gần 26,2 triệu cổ phiếu lên gần 26,7 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,36% lên 6,48% vốn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE)- công ty mẹ của CII Invest, cũng đang nắm giữ hơn 23 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,59%.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên của CII Invest, nhóm CII đã nâng sở hữu lên mức gần 49,7 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 12,08% vốn.

Ảnh minh họa: PC1

Được biết, nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026. Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1.

Phía CII cho biết, đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính, doanh nghiệp không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Quyết định đầu tư này dựa trên cơ sở, PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

"Đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và muốn đầu tư trong các năm qua" - CII cho biết.

Trong một diễn biến khác, 19/8/2026 tới đây, CII sẽ chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền mua lại trước hạn trái phiếu mã PC1H2227002.

Cụ thể, PC1 dự kiến mua lại toàn bộ 9.000 trái phiếu mã PC1H2227002 với giá trị mua lại là hơn 103,1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng hơn 928,1 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ ngày 25/8/2026 đến ngày 26/8/2026. Ngày thanh toán tiền mua lại 10/9/2026.

Theo Nghị quyết mua lại trái phiếu trước hạn do HĐQT PC1 thông qua, nguồn tiền thực hiện mua lại được lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của công ty.

Mục đích PC1 mua lại trái phiếu trước hạn nhằm thực hiện theo Quyết định số 337/QĐ-KPHQ ngày 23/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Được biết, lô trái phiếu mã PC1H2227002 gồm 9.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/5/2022, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 19/5/2027.