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Fecon bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin thay đổi nhân sự

| | Thị trường chứng khoán

HoSE vừa có văn bản nhắc nhở Fecon về việc chậm công bố thông tin thay đổi nhân sự.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN) về việc chậm công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ngày 12/8/2026, HoSE đã nhận được thông báo số 13/2026/TB-TCKT.FECON ngày 12/8/2026 Fecon về việc thông báo thay đổi nhân sự bổ nhiệm, miễn nhiệm các Thành viên HĐQT hiệu lực ngày 10/8/2026 (được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 triệu tập lần thứ 2 ngày 10/8/2026).

Fecon bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin thay đổi nhân sự- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FCN

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 10 Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 (Quy chế CBTT 21) được sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế CBTT 21, Fecon đã đã chậm công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư, HoSE nhắc nhở Fecon nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các cổ đông của Fecon đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trần Đăng Phước kể từ ngày 10/8/2026.

Ở chiều ngược lại, các cổ đông quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Việt trở thành Thành viên HĐQT của Fecon nhiệm kỳ 2024 - 2029, ngày bắt đầu có hiệu lực từ 10/8/2026.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Trần Quốc Việt (SN 1972) có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân; Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng; Đào tạo quốc tế tại Nhật Bản, Đức.

Hiện ông Việt đang là Viện trưởng của Viện nghiên cứu và Ứng dụng QTDN (IBS); Phó Chủ tịch VMA; Giảng viên thỉnh giảng; Ủy viên Ban Chấp hành VCCI; Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Fecon.

Ngoài ra, ông Việt và người có liên quan hiện không sở hữu bất kỳ cổ phiếu FCN nào.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
fecon, fcn

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