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Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ

| | Thị trường chứng khoán

Sáng nay (16/8), giá vàng miếng SJC ở mốc 144 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cách đây một tuần. Tuy nhiên, với mức chênh lệch giá mua vào - bán ra lên tới 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng đầu tuần vẫn đang chịu lỗ.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua nhưng tăng 500.000 đồng/lượng so với cách đây một tuần.

Dù giá bán tăng, nhưng chênh lệch giá mua vào và bán ra vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách khiến người mua vàng trong ngắn hạn khó có thể có lãi ngay cả khi giá vàng tăng.

Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ- Ảnh 1.

Người mua vàng khó có lãi khi mức chênh lệch mua vào - bán ra cao, dù giá vàng tăng. Ảnh: Như Ý.

Cụ thể, nếu mua một lượng vàng SJC từ đầu tuần với giá khoảng 143,5 triệu đồng/lượng, đến sáng nay bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, người mua sẽ chịu khoản lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng tương tự trong một tuần qua. Vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.376 USD/ounce, quy đổi tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 5 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp là yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh diễn biến giá vàng thế giới, người mua vàng trong nước còn phải tính đến mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 16/8 ở mức 25.561 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920-26.330 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 25.900-25.950 đồng/USD.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
vàng

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