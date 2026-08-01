Ngay trong tuần này, chứng khoán Việt Nam có một “cuộc hẹn” quan trọng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng hạng.

Theo lịch trình, ngày 21/8/2026, FTSE Russell dự kiến công bố danh mục chính thức các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Việt Nam chính thức được chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026.

Trong bối cảnh thời điểm công bố danh mục đang tới gần, câu hỏi được giới đầu tư quan tâm là những cổ phiếu nào sẽ được FTSE Russell “gọi tên” và dòng tiền nâng hạng sẽ tập trung vào đâu?﻿

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bình Minh, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, cho rằng những cổ phiếu hưởng lợi lớn từ dòng vốn ETF và dòng tiền đón đầu nâng hạng trước hết sẽ là nhóm vốn hóa lớn, mang tính đại diện cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong báo cáo đánh giá gần đây, Mirae Asset dự báo có gần 40.000 tỷ đồng vốn từ các quỹ mô phỏng chỉ số thuộc FTSE chảy vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới, với hơn 30 cổ phiếu có khả năng được hưởng lợi.

“Dòng tiền dự kiến chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, HPG, cũng như nhóm cổ phiếu ngân hàng”, bà Minh nhận định.

Quan điểm này cũng tương đồng với ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco. Theo chuyên gia, dòng tiền ETF và dòng vốn đón đầu nâng hạng nhiều khả năng ưu tiên những doanh nghiệp đáp ứng đồng thời ba yếu tố gồm vốn hóa lớn, thanh khoản cao và còn dư địa sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Xét theo nhóm ngành, ông Khoa đánh giá ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, công nghệ, cùng một số doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp và tiêu dùng là những nhóm đáng chú ý.

Riêng với ngành chứng khoán, tác động có thể không chỉ đến từ dòng tiền trực tiếp vào các cổ phiếu đủ điều kiện tham gia chỉ số. Các công ty chứng khoán còn có thể hưởng lợi gián tiếp nếu nâng hạng kéo theo thanh khoản thị trường tăng và hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sôi động hơn.

Vietcap gọi tên 29 cổ phiếu, VIC có thể hút hơn nửa tỷ USD

Ở một diễn biến liên quan, báo cáo cập nhật mới nhất về nâng hạng của Chứng khoán Vietcap đưa ra danh sách dự báo gồm 29 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí tham gia FTSE GEIS, bao gồm 4 cổ phiếu Large Cap, 5 Mid Cap và 20 Small Cap. Dự báo được xây dựng dựa trên dữ liệu thị trường đến ngày 30/6/2026 - cũng là ngày chốt dữ liệu cho kỳ đánh giá sắp tới.

Ở nhóm vốn hóa lớn, Vietcap dự báo VIC, VHM, VCB và BID đủ điều kiện. Nhóm vốn hóa trung bình gồm HPG, VPB, STB, MCH và VPL.

20 cổ phiếu Small Cap trong mô hình của Vietcap gồm MSN, FPT, VNM, SSI, HDB, VIX, VJC, VRE, VND, SHB, VCK, HCM, TCX, VCI, SSB, MSB, NVL, GEX, KBC và TPB.

Đáng chú ý, nếu giả định tổng dòng vốn thụ động đạt khoảng 1,5 tỷ USD khi quá trình bổ sung hoàn tất, VIC được Vietcap dự báo là cổ phiếu hút vốn mạnh nhất với khoảng 558,8 triệu USD.

Đứng sau là VHM với khoảng 156,3 triệu USD, HPG 82,7 triệu USD và VPB 57,2 triệu USD. MSN và FPT lần lượt được ước tính hút khoảng 53,9 triệu USD và 52,2 triệu USD, trong khi VCB có thể nhận 47,7 triệu USD. VNM, SSI và STB cũng nằm trong nhóm dự kiến thu hút lượng vốn đáng kể.

Theo Vietcap, hiện có khoảng 1.400 tỷ USD tài sản được quản lý bởi các quỹ thụ động theo dõi những chỉ số FTSE liên quan. Khi tỷ trọng Việt Nam được bổ sung đầy đủ, dòng vốn thụ động vào cổ phiếu Việt Nam được ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.