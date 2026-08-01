Chuyên gia Mirae Asset gọi tên loạt cổ phiếu đáng chú ý giữa lúc thị trường rung lắc

Trao đổi về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình Minh, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, cho rằng nhà đầu tư cần lưu ý hai rủi ro lớn trong trung và dài hạn.

Rủi ro đầu tiên đến từ xung đột Mỹ - Iran có thể kéo dài hơn dự kiến, khiến giá dầu tiếp tục neo ở vùng cao. Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực lạm phát không chỉ gia tăng trên phạm vi toàn cầu mà còn tác động tới Việt Nam, từ đó làm tăng khả năng chính sách tiền tệ phải duy trì theo hướng thận trọng hoặc thắt chặt hơn.

Yếu tố thứ hai là áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu MoneyGain, khối ngoại đã bán ròng gần 90.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ đầu năm 2026.

Chuyên gia Mirae Asset đánh giá, dòng vốn toàn cầu trong vài năm gần đây có xu hướng dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Việc nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực này tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) liên tục IPO, tăng vốn đã hút một lượng lớn dòng tiền, trong khi các thị trường cận biên chịu áp lực rút vốn. Xu hướng này đến nay vẫn chưa hoàn toàn đảo chiều.

Bà Nguyễn Thị Bình Minh, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Khó khăn về lãi suất phần lớn đã được phản ánh vào giá cổ phiếu

Một vấn đề khác được thị trường đặc biệt quan tâm là mặt bằng lãi suất cao và khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm.

Theo bà Minh, đây là yếu tố có tác động đáng kể tới Việt Nam bởi hai nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường là tài chính - ngân hàng và bất động sản đều rất nhạy cảm với lãi suất cũng như chi phí vốn.

Nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao và Fed thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất, khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của hai nhóm ngành này có thể gặp nhiều thách thức hơn so với những năm trước.

Tuy nhiên, chuyên gia Mirae Asset lưu ý thị trường chứng khoán luôn vận động trước kỳ vọng. Vì vậy, những rủi ro liên quan đến mặt bằng lãi suất và triển vọng chính sách của Fed thường được phản ánh vào giá cổ phiếu trước khi tác động thực tế xuất hiện trên kết quả kinh doanh.

Một ví dụ là nhóm tài chính - ngân hàng. Chỉ số VNFINLEAD đã có dấu hiệu tạo đỉnh từ cuối tháng 10/2025, sau đó giảm từ vùng khoảng 3.400 điểm xuống 2.600 điểm vào tháng 7/2026, tương ứng mức điều chỉnh khoảng 25%.

“Tôi không loại trừ khả năng những khó khăn về lãi suất phần lớn đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trong gần một năm qua và cơ hội ở phía trước sẽ nhiều hơn rủi ro”, bà Minh nhận định.

Ở chiều ngược lại, một số yếu tố hỗ trợ cũng đang dần xuất hiện. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đang có những nỗ lực nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất, trong khi Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chính sách tài khóa thông qua đầu tư công cũng như các biện pháp giảm thuế, phí.

Cơ hội giải ngân vẫn xuất hiện, cổ phiếu nào đang duy trì sức mạnh tốt?

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, một chất xúc tác đáng chú ý trong thời gian tới là câu chuyện nâng hạng thị trường và việc FTSE Russell công bố danh sách cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí tham gia FTSE GEIS.

Theo vị chuyên gia Mirae Asset, dòng tiền từ các ETF và dòng vốn đón đầu nâng hạng thường ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có tính đại diện cao đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dẫn báo cáo đánh giá mới đây của Mirae Asset, bà Minh cho biết dự kiến có gần 40.000 tỷ đồng từ các quỹ mô phỏng chỉ số thuộc FTSE có thể chảy vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới, với hơn 30 cổ phiếu được hưởng lợi. Trong đó, dòng tiền được dự báo tập trung đáng kể vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, HPG, cùng nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng.

Không chỉ dòng tiền thụ động thực tế từ các quỹ ETF, kỳ vọng nâng hạng cũng có thể kích hoạt dòng tiền trong nước và dòng vốn chủ động tìm kiếm cơ hội trước khi các thay đổi về cơ cấu chỉ số chính thức có hiệu lực.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến số, bà Minh cho rằng nhà đầu tư không nhất thiết phải đứng ngoài hoàn toàn. Cơ hội vẫn xuất hiện tại những ngành và cổ phiếu duy trì được sức mạnh tương đối tốt.

Một số cổ phiếu đang nổi bật gồm GMD ở nhóm cảng biển, FRT thuộc bán lẻ và MSR trong ngành khai khoáng.

Dữ liệu MoneyGain.

Theo chuyên gia, đây là những cổ phiếu thể hiện sức mạnh tốt so với mặt bằng chung của ngành, đồng thời sở hữu một số yếu tố hỗ trợ như tăng trưởng lợi nhuận quý và năm ở mức cao, ROE tích cực, lực mua duy trì và sức mạnh giá có xu hướng đi lên.

Điều quan trọng nhất của quá trình đầu tư﻿

Dù vậy, bà Minh nhấn mạnh việc lựa chọn cổ phiếu chỉ là một phần của quá trình đầu tư. Quan trọng hơn, mỗi nhà đầu tư cần xây dựng triết lý và quy trình đầu tư riêng, từ sàng lọc ngành, lựa chọn doanh nghiệp cho tới xác định điểm mua và quản trị rủi ro.

"Một quy trình rõ ràng sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn khi thị trường xuất hiện những biến động bất ngờ, đồng thời lựa chọn chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khuyến nghị của người khác", chuyên gia nhấn mạnh.

Theo chuyên gia Mirae Asset, việc tuân thủ một quy trình đầu tư được xây dựng từ trước giúp nhà đầu tư hạn chế những quyết định cảm tính khi thị trường biến động mạnh, đồng thời sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi xu hướng thuận lợi trở lại.