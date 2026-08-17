Doanh nghiệp bán Sâm nhung bổ thận vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng, sẵn gần 500 tỷ tiền ròng

Theo BCTC quý 2/2026 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 - Foripharm (mã: DP3), doanh thu thuần đạt 129 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng đáng kể gần 89% lên 45 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 của DP3 đạt 39 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng, DP3 ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu tăng 41% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành 103% kế hoạch cả năm chỉ sau nửa đầu năm. Doanh thu tăng phần nào phản ánh nhu cầu thị trường duy trì tích cực và năng lực mở rộng doanh thu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hơn 60 năm tuổi, sở hữu nhiều sản phẩm quen thuộc

DP3 có tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập năm 1962 với chức năng chuyên sản xuất thuốc y học cổ truyền. Doanh nghiệp cổ phần hóa vào tháng 12/2003 và đến tháng 9/2006 đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, hoạt động dưới thương hiệu Foripharm.

DP3 vận hành mô hình kinh doanh khép kín từ sản xuất đến phân phối, với Đông dược là mảng kinh doanh chủ lực. Doanh nghiệp sở hữu hai nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO cùng hệ thống phân phối gồm ba chi nhánh, trong đó kênh OTC đóng góp gần 70% doanh thu. Danh mục của doanh nghiệp có hơn 100 sản phẩm, trong đó có những thương hiệu quen thuộc như Sâm nhung bổ thận TW3, Bổ phế TW3 Chỉ Khái Lộ, Siro Vihodan và Cao sao vàng....

Riêng Sâm Nhung Bổ Thận TW3 hiện đóng góp khoảng 30-40% doanh thu của DP3. Sản phẩm này có độ phủ cao trên thị trường, trong khi doanh nghiệp sở hữu mạng lưới đối tác lâu năm với lượng đơn đặt hàng tương đối ổn định. Các nhà máy hiện hữu cũng đang vận hành gần mức công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu từ đối tác và các chuỗi nhà thuốc.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán SHS nhận định tình hình kinh doanh DP3 đã đảo chiều từ thu hoạch biên lợi nhuận sang giành thị phần. Giai đoạn 2023–2025 là một chu kỳ thu hoạch có chủ đích khi biên lợi nhuận hoạt động lõi cải thiện từ 26,4% lên 38,9%, nhưng doanh thu gần như đứng yên. Từ đầu 2026 hướng đi đảo ngược hoàn toàn với doanh thu quý 1 tăng 45%, quý 2 tăng 36,6% và cả nửa đầu năm tăng 41%.

Một yếu tố hỗ trợ khác nằm ở kênh phân phối. Danh mục sản phẩm của DP3 chủ yếu được tiêu thụ qua nhà thuốc thay vì phụ thuộc lớn vào đấu thầu bệnh viện. Đây là điểm phân biệt quan trọng với các doanh nghiệp cùng ngành chọn đấu thầu kênh bệnh viện. Kênh nhà thuốc chiếm khoảng 61% quy mô thị trường và tăng khoảng 11% và DP3 nằm đúng ở phía tăng nhanh hơn.

Dư địa tăng trưởng còn đến từ mở rộng công suất. Nhà máy Nam Sơn có công suất thiết kế 1.500 tấn/năm và đã hoạt động với hiệu suất 100% trong năm 2025. Trong khi đó, giai đoạn 1 nhà máy Tràng Duệ có công suất 300 tấn/năm. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ quý 3/2026 với vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, bổ sung 800 tấn công suất mỗi năm và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trên cơ sở đó, SHS Research dự báo DP3 có thể đạt doanh thu 546 tỷ đồng trong năm 2026, tăng khoảng 25% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng, tăng 9%. Tốc độ tăng doanh thu sau đó được dự báo giảm dần, lần lượt còn 11% năm 2027, 9,5% năm 2028, 8,5% năm 2029 và 7,5% năm 2030.

Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu 426 tỷ đồng tiền ròng, tương đương 33% vốn hóa, trong khi tiền và tiền gửi chiếm 58% tổng tài sản, tạo nguồn lực lớn cho hoạt động kinh doanh và chi trả cổ tức.

Dù vậy, SHS cũng chỉ ra rủi ro đáng chú ý từ nguyên liệu đầu vào. DP3 nhập khẩu khoảng 90% dược liệu và toàn bộ dược chất, phần lớn từ Trung Quốc, khiến chi phí sản xuất nhạy cảm với giá nguyên liệu và biến động tỷ giá. Quý 2/2026, giá vốn tăng khoảng 46% so với cùng kỳ, nhanh hơn mức tăng doanh thu 36,6%, kéo biên lợi nhuận gộp xuống 63,5%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đối mặt với áp lực cạnh tranh trong ngành đông dược, cũng như những thay đổi về chính sách đấu thầu, quản lý giá thuốc và tiêu chuẩn chất lượng. Theo SHS, các yếu tố này có thể khiến doanh nghiệp phải gia tăng chi phí bán hàng, marketing hoặc ảnh hưởng đến khả năng duy trì biên lợi nhuận trong những giai đoạn tiếp theo.