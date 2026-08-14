Phía sau những toà tháp chọc trời, siêu đô thị...doanh nghiệp bất động sản đang đóng góp hàng trăm nghìn tỷ đồng vào ngân sách

Toà tháp Landmark 81 (Ảnh: Vingroup).

Trong một thập kỷ trở lại đây, diện mạo đô thị Việt Nam đã trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục. Từ những trung tâm tài chính sầm uất, các tuyến metro hiện đại đang hình thành, đến những siêu đô thị, tất cả đang tái định hình vị thế của một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ. Đứng sau sự chuyển mình ấy là dấu ấn đậm nét của các doanh nghiệp bất động sản.

Nhìn lại thập kỷ qua, dấu ấn rõ nét nhất phải kể đến Landmark 81 của Vingroup. Tòa tháp chọc trời bên bờ sông Sài Gòn không chỉ tái định hình đường chân trời TP.HCM mà đã trở thành một biểu tượng cho sự trỗi dậy của kinh tế Việt Nam.

Mới đây, doanh nghiệp của Vingroup và Thaiholdings đã “bắt tay” đề xuất xây dựng tháp đôi cao nhất thế giới Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội). Vốn dự kiến của dự án khoảng 3 - 3,5 tỷ USD, với toà tháp đôi 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, chiều cao chạm mốc 568m. Tòa tháp được mong đợi trở thành biểu tượng mới của thủ đô khi được hoàn thành.

Phối cảnh toà tháp đôi Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội).

Cùng với những toà tháp biểu tượng mà, Vingroup đang tiếp tục khẳng định vị thế khi xây dựng Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (9.200 ha), nơi sở hữu sân vận động VinFast 135.000 chỗ ngồi – một quy mô hàng đầu thế giới. Khắp ba miền, những dải đất đang được đánh thức bằng các siêu đô thị, từ Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô hơn 6.200 ha với vốn đầu tư 18 tỷ USD, đến dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) rộng 2.870 ha, 10 tỷ USD. Hay như chuỗi đại đô thị Ocean Park City rộng gần 1.200 ha, làm thay đổi toàn bộ diện mạo khu Đông Hà Nội...

Không dừng lại ở những công trình nhà ở, Vingroup còn góp phần vào phát triển hạ tầng khi bắt đầu triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài 120km (vốn đầu tư 5,6 tỷ USD). Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Thủ đô về Quảng Ninh được rút ngắn chỉ còn khoảng 23 phút.

Cùng chia sẻ khát vọng, tại cửa ngõ Bắc Thủ đô, BRG Group đang hiện thực hóa Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Với quy mô 272 ha và tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD, dự án này không chỉ là một công trình nhà ở mà là biểu tượng cho sự hội nhập quốc tế, nơi các công nghệ vận hành đô thị trung hòa carbon tiên tiến nhất được áp dụng. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp tài chính 108 tầng, cao 639m.

Phối cảnh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Song song đó, Sunshine Group cũng đang kiến tạo những biểu tượng mới. Nổi bật là Khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước rộng 2.000 ha (vốn đầu tư 818.000 tỷ đồng). Dự án được tích hợp Trung tâm R&D quy mô 4 tỷ USD được phát triển theo hình tượng “Trống đồng hiện đại”, dự kiến quy tụ khoảng 20.000 nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư.

Theo định hướng dài hạn được công bố, Trung tâm Sunshine R&D không dừng ở vai trò một tổ hợp nghiên cứu. Đây được thiết kế để trở thành “Innovation Capital” — thủ phủ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, theo mô hình tích hợp: R&D, Startup, Đại học, Quỹ đầu tư, Khu chuyên gia quốc tế, Phòng thí nghiệm công nghệ tương lai.

Trung tâm Sunshine R&D tại Khu đô thị Đại Phước (Đồng Nai) được thiết kế theo hình tượng "Trống đồng hiện đại".

Ngay tại Thủ đô, Sunshine Group cũng đang triển khai dự án The Grand Riveria (nằm trong khu vực 268 ha phía Bắc Hà Nội) với hai tháp tài chính cao 110 tầng. Đồng thời, doanh nghiệp này còn tham gia liên danh đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (474 ha, vốn đầu tư sơ bộ 100.000 tỷ đồng).

Mục tiêu của Bắc Thăng Long Urban City là xây dựng một "thành phố trong thành phố" hiện đại, thông minh và sinh thái nhằm tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, giãn dân nội đô và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Sức nóng của công cuộc khai phá không chỉ tập trung ở Hà Nội hay TPHCM. Nhiều tên tuổi lớn đã mang nguồn lực tới các tỉnh thành, tạo ra những chuẩn mực sống hoàn toàn khác biệt.

Doji Group là một minh chứng. Tại thành phố cảng, họ mang đến một "tác phẩm nghệ thuật" đích thực mang tên Diamond Crown Hải Phòng. Cụm tháp đôi lấy cảm hứng từ vương miện nữ hoàng và hoa sen Việt Nam đã thiết lập chuẩn mực sống hạng sang, trở thành biểu tượng kiêu hãnh tái định hình skyline của một Hải Phòng hiện đại.

Dọc theo đường bờ biển Quảng Ninh, Doji Group tiếp tục giới thiệu The Sapphire Mansions – quần thể dinh thự mặt biển hạng sang mang kiến trúc Pháp hào hoa, với 47 dinh thự độc bản dành riêng cho những chủ nhân kiệt xuất.

Dự án Diamond Crown Hải Phòng.

Thế nhưng, bức tranh đô thị không chỉ có ánh đèn rực rỡ của tháp tài chính hay những đại đô thị xa hoa. Có những doanh nghiệp chọn cách âm thầm định hình lại chất lượng sống cho người Việt.

Nam Long là một ví dụ điển hình khi nhiều năm qua doanh nghiệp này bền bỉ theo đuổi triết lý tập trung vào nhu cầu ở thực, tạo ra sản phẩm chất lượng, giá hợp lý nhưng tiện ích trọn vẹn. Khu đô thị sinh thái Waterpoint (355 ha) tại Bến Lức, Tây Ninh là minh chứng rõ nét cho hành trình thầm lặng giải quyết bài toán giãn dân và nâng chuẩn sống tinh khiết cho khu vực Tây Nam Bộ.

Hay như Tân Á Đại Thành, với đại đô thị thông minh Meyhomes Capital Phú Quốc (226 ha), họ đang từng bước hoàn thiện hạ tầng cốt lõi, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho một trung tâm giao thương quốc tế tại đảo ngọc.

Bên cạnh đó, bức tranh đô thị Việt Nam đang được phát triển mạnh mẽ bởi sự vươn lên mạnh mẽ của những ông lớn khác như Sun Group, Masterise, MIK, T&T, Gelex... Họ đang ngày đêm đẩy mạnh xây dựng những tòa nhà mới, góp phần thay đổi diện mạo Việt Nam.

Hay như Bluemarq Group vừa trải qua cuộc tái cấu trúc chiến lược để vươn lên mô hình quản lý tài sản toàn cầu, gắn chặt với các giá trị quy hoạch bền vững trong chu kỳ bất động sản mới.

Sự phát triển của đô thị Việt Nam không thể chỉ đo đếm bằng những dự án hiển hiện trên bản đồ. Phía sau những công trình biểu tượng, các đại đô thị là những con số đóng góp trực tiếp vào ngân sách.

Chỉ tính riêng ở bảng xếp hạng VNTAX200, trong năm 2025, nhóm các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu đã chứng minh họ không chỉ là những nhà phát triển dự án mà còn là trụ cột của ngân sách quốc gia.

Trong đó, Vingroup đóng góp con số kỷ lục 148.773 tỷ đồng. Theo sau là sự bứt phá của Sunshine Group với 24.045 tỷ đồng, và BRG Group chạm mốc 13.171 tỷ đồng. Những cái tên đang "âm thầm" kiến tạo cũng ghi nhận những con số đóng góp bền bỉ như Tân Á Đại Thành (1.474 tỷ đồng), Bluemarq Group (1.133 tỷ đồng), Nam Long (911 tỷ đồng) và Doji Group (545 tỷ đồng)....

Nhìn vào tổng thể, nhóm 20 doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu đã đóng góp 215.000 tỷ đồng vào ngân sách. Với họ, đóng góp vào ngân sách nhà nước không đơn thuần là nghĩa vụ. Đó là nguồn lực quay vòng để Nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng, là viên gạch vô hình nhưng kiên cố nhất để xây dựng một Việt Nam phát triển.