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Hòa Phát của ông Trần Đình Long sắp làm dự án 1.000 căn hộ ở ngay gần công viên Yên Sở với tên gọi Mandarin Garden 3

| | Bất động sản

Vị trí dự án Mandarin Garden 3.

Vị trí dự án Mandarin Garden 3.

Hòa Phát dự kiến triển khai dự án Mandarin Garden 3 tại Yên Sở - Hà Nội từ quý 4 năm nay.

Thông tin trên được lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát chia tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm nay 2026.

Theo đó, dự án Mandarin Garden 3 nằm tại đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, TP Hà Nội. Vị trí này cách công viên Yên Sở khoảng hơn 1 km. Dự án của Hòa Phát gồm 2 tòa chung cư, với khoảng 1.000 căn hộ.

Đây là dự án tiếp theo trong chuỗi thương hiệu Mandarin Garden của Hòa Phát, sau Mandarin Garden 1 tại Cầu Giấy và Mandarin Garden 2 tại Tân Mai.

Tính đến nay, Hòa Phát hiện đã đưa vào khai thác, vận hành 4 dự án nhà ở thương mại tại Hà Nội, gồm Mandarin Garden, Mandarin Garden 2, tòa nhà 257 Giải Phóng và tòa nhà 70 Nguyễn Đức Cảnh.

Bên cạnh dự án Mandarin Garden 3, lãnh đạo Tập đoàn cũng cho biết đang góp vốn tham gia liên danh chủ đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm – Đông Anh (Hà Nội) và dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Mới đây nhất vào ngày 11/8, liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát cùng Tập đoàn Tương lai Sông Hồng đã khởi công Khu đô thị đa mục tiêu và Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam. Dự án có quy mô khoảng 169,5 ha, nằm trong khu vực phía Nam Hà Nội và được quy hoạch kết nối với các trục giao thông, không gian công viên và khu đô thị ven sông Hồng.

Hiện mảng bất động sản chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 1% trong tổng doanh thu của Hòa Phát 6 tháng đầu năm, còn lại chủ yếu vẫn là mảng sản xuất thép.﻿

Hòa Phát đang triển khai nhiều dự án lớn như Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi). Sau 7 tháng, dự án đã hoàn thành 60% tiến độ, dự kiến chạy thử cho ra sản phẩm đầu tiên trong quý 1/2027. Cũng trong lĩnh vực thép, Tập đoàn đang đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Long An (Tây Ninh), công suất 700.000 tấn/năm nhằm xây dựng “cứ điểm thép” mới, cung cấp sản phẩm cho thị trường phía Nam.﻿

Về kết quả 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận.﻿

Ngọc Lan

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