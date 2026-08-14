Savills: Người mua chung cư đang trở nên kỹ tính và nhạy cảm hơn về giá

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, trong quý II phân khúc chung cư Thủ đô đang ghi nhận những diễn biến trái chiều.

Cụ thể, quý II có khoảng 5.317 căn được đưa ra thị trường, giảm cả theo quý lẫn theo năm. Trong đó căn hộ hạng A chiếm hơn 60% nguồn cung mới, cho thấy cơ cấu nguồn nghiêng rõ về phân khúc cao cấp. Tính chung nửa đầu năm nay, nguồn cung mới trên thị trường đạt khoảng 11.000 căn.

Về tình hình giao dịch, trong quý có hơn 5.000 căn được bán ra và trong 6 tháng đầu năm có khoảng 9.800 căn (bằng khoảng 1/3 của cả năm 2025). Trong đó, căn hộ hạng B chiếm 53% tổng lượng giao dịch.

Tại thời điểm quý II/2026, thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội không ghi nhận diễn biến giảm giá. Lý do bởi lượng căn hộ hạng hai được ra mắt chiếm hơn 60% nguồn cung mới, khiến mặt bằng giá sơ cấp tăng 16% theo quý và 27% theo năm.

Theo chuyên gia Savills, khả năng chi trả vẫn là rào cản lớn nhất đối với người mua. Trong nửa đầu năm 2026, thị trường không có căn hộ bán được với mức giá dưới 4 tỷ.

Giao dịch chủ yếu diễn ra với các sản phẩm giá 4 - 6 tỷ, 6 - 8 tỷ và trên 8 tỷ. Đáng chú ý, số căn bán được với giá trên 8 tỷ chiếm tỷ trọng 43% tổng lượng giao dịch, trong khi chỉ số này vào năm 2025 chỉ ở mức 30%.

Về cơ cấu giá, tất cả nguồn cung sơ cấp đều trên 70 triệu/m2 và 60% trên 90 triệu/m2. Nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền đang ngày càng hạn chế.

Nhìn lại trước đây, căn hộ hạng C từng chiếm hơn 20% tỷ trọng nguồn cung năm 2022. Từ đó đến nay, nguồn cung sơ cấp hạng C giảm khoảng 28% mỗi năm.

Bà Hằng dự báo tình hình này sẽ cải thiện trong vòng 2 - 3 năm tới, khi căn hộ hạng C được kỳ vọng đóng góp khoảng 15% nguồn cung tương lai. Sự cải thiện này được hỗ trợ bởi quá trình phát triển hạ tầng và các khu đô thị đa mục tiêu, đa cực tại Hà Nội.

Các dự án hạ tầng mới có thể mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận. Trong đó, Hưng Yên đang nổi lên như một trong những thị trường có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Hà Nội.

Trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung mới tại Hưng Yên tương đương Hà Nội, trong khi lượng căn hộ bán được đạt khoảng 90%, còn giá bán bằng khoảng 60% so với Hà Nội.

Việc các tuyến đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 cùng các cầu Thượng Cát, Hồng Hà, Ngọc Hồi, Mễ Sở được triển khai, hoàn thiện sẽ tiếp tục mở rộng không gian kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, qua đó tạo thêm lựa chọn về nguồn cung và mặt bằng giá cho người mua.

Về triển vọng thị trường trong nửa cuối năm 2026, Savills dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 13.700 căn hộ từ 22 dự án mới. Tính chung cả năm 2026, nguồn cung mới dự kiến đạt khoảng 24.000 căn - mức tương đối ổn so với những năm gần đây.

Dự báo trong vòng 3 năm tới, thị trường có thể đón nhận hơn 200.000 căn hộ, trong đó phân khúc hạng B chiếm tỷ trọng chủ đạo. Nguồn cung tương lai được kỳ vọng mở rộng nhờ các đại dự án mới và chính sách hỗ trợ. Cùng với việc hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện và các khu đô thị đa mục tiêu được triển khai, nguồn cung căn hộ vừa túi tiền sẽ dần cải thiện.

Song, ở thời điểm hiện tại, khả năng chi trả tiếp tục là rào cản chính trên thị trường Hà Nội, khiến người mua trở nên kỹ tính và nhạy cảm hơn về giá, mặc dù nguồn cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức cao.