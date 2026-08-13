Chưa đầy 20 ngày nữa, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến đường sắt 5 tỷ USD nối thành phố giàu nhất Việt Nam với siêu sân bay 16 tỷ USD

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành loạt công trình, dự án trọng điểm vào dịp Quốc khánh 2/9.

Trong số đó, nổi bật nhất là dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 134.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,1 tỷ USD).

Hiện dự án đang được Sở Xây dựng TP.HCM thẩm định và tổng hợp ý kiến từ các cơ quan, chuyên gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với nhà đầu tư thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng thời Sở Tài chính đang phối hợp lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra.

Dự án hiện được TP.HCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn THACO do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu) lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tuyến đường sắt có tổng chiều dài 47,7 km, đi qua địa bàn TP.HCM và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 11,5 km, còn đoạn qua Đồng Nai dài 36,2 km.

Dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030. Tuyến được thiết kế với tốc độ khai thác tối đa 120km/h, dự kiến hành khách di chuyển từ khu đô thị Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành chỉ trong khoảng 20-25 phút.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến sẽ đi qua 2 phường của TP.HCM và 5 phường, xã của Đồng Nai. Tuyến bắt đầu từ ga Thủ Thiêm, đi trên cao qua các phường Bình Trưng và Long Trường, sau đó chạy song song với hành lang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khi đến nút giao Vành đai 3, tuyến sẽ chuyển hướng về phía Nam, đi dọc phía Đông tuyến đường này trước khi vượt sông Đồng Nai tại vị trí bên trái cầu Nhơn Trạch.

Trên địa bàn Đồng Nai, tuyến tiếp tục đi trên cao dọc bên trái đường Vành đai 3, sau đó chuyển vào dải phân cách giữa của đường 25B. Tàu sẽ vượt qua quốc lộ 51 và nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trước khi đi vào dải phân cách giữa của đường T1.

Khi tiếp cận sân bay Long Thành, tuyến sẽ chuyển sang đi ngầm trong phạm vi quy hoạch đường sắt của sân bay, dự kiến bố trí bên phải tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trước khi kết thúc tại depot Cẩm Đường.