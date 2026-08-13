Bồi thường đất khu Mả Lạng và Chợ Gà-Gạo, dự kiến cao nhất gần 610 triệu đồng/m²

Dự thảo bồi thường đất, hỗ trợ tái định cư khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và Chợ Gà - Gạo, đã được 2 phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh công bố. Theo dự thảo của phường Bến Thành, giá đất bồi thường đất được chia làm các khu vực, vị trí.

Trong đó, mức giá cao nhất là đất ở đô thị thuộc vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin (khu chợ Gà - Gạo phường Bến Thành), với 609.705.000 đồng/m².

Kế tiếp là đất thương mại dịch vụ thuộc vị trí 1, tiếp giáp đường Yersin, với mức 426.794.000 đồng/m².

Cũng tại vị trí 1, thuộc đất ở đô thị, đường Nguyễn Thái Học có giá bồi thường gần 422 triệu đồng/m².

Khu Mả Lạng, Chợ Gà-Gạo là 2 klhu vực dân cư lâu đời ở ngay trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Q. Nguyễn)

Tại đường Võ Văn Kiệt, mức giá bồi thường áp dụng cao nhất là hơn 389 triệu đồng/m².

Các mức giá bồi thường tại các vị trí, tuyến đường kế tiếp từ mức hơn 103 triệu đồng/m² đến hơn 295,3 triệu đồng/m².

Mức giá bồi thường thấp nhất cho khu vực này là gần 45,3 triệu đồng/m², áp dụng với đơn giá theo Nghị quyết 87 của HĐND TP.HCM.

Mức bồi thường cụ thể của từng trường hợp được xác định trên cơ sở biên bản kiểm đếm, bản vẽ hiện trạng, giấy tờ pháp lý, nguồn gốc đất, thời điểm tạo lập nhà, vật kiến trúc và các tài liệu liên quan.

Bên cạnh đó, chi phí di dời tài sản cũng được quy định cụ thể.

Trong đó, đối với nhà, công trình xây dựng dạng lắp ghép của hộ gia đình, cá nhân thì được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt, chi phí hao hụt trong quá trình tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt bằng 30% giá trị xây dựng mới.

Đối với nhà, công trình xây dựng không thuộc đối tượng quy định, khi di chuyển khỏi chỗ ở cũ đến chỗ ở mới thì được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản. trong đó, hộ gia đình, cá nhân di chuyển được bồi thường 10.000.000 đồng/hộ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đến cư trú tại các tỉnh, thành phố khác thì được bồi thường 20.000.000 đồng/hộ...

Phối cảnh khu vực sau chỉnh trang đô thị. (Nguồn: Khang Điền)

Theo UBND phường Bến Thành, riêng khu Chợ Gà - Gạo, tổng diện tích đất thu hồi dự kiến 4.350 m2. Phường Bến Thành dự kiến tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ của dự án chỉnh trang khu chợ Gà - Gạo dự toán khoảng 1.391 tỷ đồng.

Về chính sách tái định cư, phường dự kiến 249 trường hợp bị ảnh hưởng đủ điều kiện sẽ được bố trí căn hộ trong dự án, gồm chung cư nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng.

Các trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ thêm khoản tiền bằng 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong 6 tháng đối với các hộ gia đình. Cụ thể, hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng.

Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên thêm 2 triệu đồng/người/tháng, tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

UBND phường Bến Thành cho biết, để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, hộ gia đình và cá nhân chấp hành giao đất trước thời hạn sẽ được thưởng đến 50 triệu đồng/hộ (đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất), hoặc tối đa 25 triệu đồng/hộ (đối với trường hợp thu hồi 1 phần đất).

Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo có tổng vốn sơ bộ hơn 16.300 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029, theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT, do Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền thực hiện.

Bên cạnh bồi thường, tái định cư, dự án cũng thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi sinh kế, ổn định đời sống cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Theo tính toán, dự án này có tác động đến khoảng 1.651 hộ dân tại 2 khu dân cư sinh sống lâu đời ở trung tâm TP.HCM.

Theo kế hoạch, dự án nhà xã hội phục vụ tái định cư cho khu vực này sẽ khởi công dịp 2/9 tới.

TP.HCM phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 24/8. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12.

Trong phương án sau chỉnh trang được HĐND TP.HCM thông qua, khu vực sẽ có 2 khu chung cư cao 35 tầng và 38 tầng được đầu tư cùng khu nhà ở thấp tầng; trường tiểu học và THCS. Cụ thể, tại khu Mả Lạng - phường Cầu Ông Lãnh sẽ chỉnh trang đô thị và xây dựng khu nhà ở tái định cư, bao gồm chung cư khoảng 1.400 căn hộ và 93 căn nhà thấp tầng cùng trường liên cấp 1-2 và các hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích xây dựng khoảng 37.740,5 m², giới hạn bởi 3 tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu. Tại khu chợ Gà - Gạo phường Bến Thành cũng sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm chung cư 35 tầng khoảng 760 căn hộ.



