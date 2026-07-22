Đề xuất mới về định giá đất và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Bộ Tư pháp. Ảnh minh hoạ
Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Bộ Tư pháp; trong đó có nội dung đáng chú ý về căn cứ định giá đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Một số đề xuất đáng chú ý như giá đất sẽ do Nhà nước quyết định. Việc định giá đất phải bảo đảm 4 nguyên tắc: Trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; Dựa trên dữ liệu đầy đủ; Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.
5 căn cứ định giá đất được đề xuất trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Mục đích sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất; Thông tin đầu vào để định giá đất; Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất; Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá đất.
Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng đối với các trường hợp tính các khoản thu ngân sách từ đất đai theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi); tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất. UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.
Trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đơn vị soạn thảo cũng đề xuất căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Cụ thể, căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao gồm: Diện tích đất; Thời hạn sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất; Giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chi phí xây dựng hạ tầng được xác định theo quy định; Tỷ̉ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng loại đất theo đối tượng hình thức sử dụng đất (nếu có).
Trong khi đó, các căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Diện tích đất thu hồi; Thời hạn sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất; Hình thức sử dụng đất; Giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; Tỷ lệ bồi thường.
Hà Nội Mới