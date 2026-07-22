Không còn tăng 'nóng', phân khúc nào dẫn dắt thị trường BĐS?

Không tăng trưởng “nóng” như trước

Theo báo cáo Thị trường bất động sản nhà ở TPHCM và vùng phụ cận quý II/2026 của DKRA Consulting - thương hiệu mảng dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển của DKRA Group, nguồn cung căn hộ mới đưa ra thị trường trong quý III được dự báo giảm nhẹ so với mức tăng của quý II, dao động từ 10.000 - 13.000 căn, tập trung phần lớn tại Bình Dương (cũ).

Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại khu vực trung tâm TPHCM, trong khi phân khúc hạng B, C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường khu vực vùng ven. Sức cầu thị trường được kỳ vọng tiếp tục có những chuyển biến tích cực với việc nhiều dự án dần được tháo gỡ nút thắt pháp lý, giúp tăng cường niềm tin nơi người mua.

DKRA Group dự báo, nguồn cung căn hộ mới đưa ra thị trường trong quý III giảm nhẹ so với mức tăng của quý II.

Với phân khúc nhà phố, biệt thự, dự báo trong quý III/2026, nguồn cung mới của phân khúc này được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng so với quý trước với khoảng 2.000 - 3.000 sản phẩm được mở bán mới. Nguồn cung tập trung chủ yếu tại các đại đô thị có quy mô lớn thuộc các địa phương (cũ) quen thuộc như TPHCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu… nhờ vào tốc độ hoàn thiện pháp lý của các dự án và đẩy mạnh nguồn cung ra thị trường.

Giá bán sơ cấp tiếp tục neo cao do áp lực từ chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí phát triển dự án ngày càng tăng cao. Thị trường thứ cấp tiếp tục đối mặt với áp lực thanh khoản khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao cũng như tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Tương tự, CBRE Việt Nam nhận định, trong 6 tháng cuối năm, nguồn cung dự báo tiếp tục duy trì mạnh mẽ, nâng tổng nguồn cung cả năm 2026 có thể đạt 39.000 căn, vượt mức đỉnh năm 2019 là hơn 37.000 căn.

Theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản đang có nhiều thay đổi. Ba năm trước, nhu cầu đầu tư bất động sản có dòng tiền lớn (mua xong có dòng tiền đều đặn bù đắp được chi phí lãi suất…) chiếm ưu thế, nhưng nay lãi suất tăng cao, từ đó làm giảm nhu cầu này. Dòng tiền không đủ bù đắp chi phí lãi vay, trong khi mặt bằng giá tài sản đã ở mức cao.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) chỉ ra, trong quý II/2026, thị trường ghi nhận gần 34.000 sản phẩm nhà ở mở bán mới, giảm khoảng 10% so với quý trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đạt khoảng 98.000 sản phẩm, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, trong đó hơn 70.000 sản phẩm là nguồn cung mới, tăng 40%. Nguồn cung tiếp tục tập trung chủ yếu tại các đại dự án, khu đô thị tích hợp và những khu vực hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh.

Nhìn về giai đoạn 3 - 5 năm tới, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng thị trường bất động sản sẽ phát triển theo hướng chất lượng và bền vững hơn, thay vì tăng trưởng nóng như các chu kỳ trước.

Trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng được đầu tư mạnh, khung pháp lý từng bước hoàn thiện và dòng vốn được đa dạng hóa, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, khu công nghiệp và logistics được dự báo sẽ trở thành những động lực dẫn dắt thị trường.

Ngược lại, các phân khúc có tính đầu cơ cao hoặc phụ thuộc nhiều vào chu kỳ đầu tư sẽ cần thêm thời gian để phục hồi, đồng thời phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả tài chính và tính minh bạch của thị trường.

Yếu tố nào quyết định?

Theo TS. Cấn Văn Lực, triển vọng của thị trường bất động sản không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ mà chịu tác động đồng thời của 6 nhóm yếu tố chính. Đầu tiên là kinh tế vĩ mô, bao gồm tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Đây là những biến số ảnh hưởng trực tiếp đến cả doanh nghiệp phát triển dự án lẫn người mua nhà, trong đó lãi suất vẫn là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm.

Thứ hai là khung pháp lý. Theo ông Lực, phần lớn những vướng mắc của thị trường hiện nay liên quan đến cơ chế, chính sách và quá trình thực thi pháp luật. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, vai trò của các cơ quan quản lý trong tổ chức thực thi và giám sát cũng có ý nghĩa quyết định đối với tốc độ phục hồi của thị trường.

Hạ tầng sẽ là động lực quan trọng tạo ra các cực tăng trưởng mới cho bất động sản.

Thứ ba là quy hoạch và phát triển hạ tầng. Việt Nam vẫn đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, đồng thời đẩy nhanh đầu tư các tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển và hệ thống logistics. Đây sẽ là động lực quan trọng tạo ra các cực tăng trưởng mới cho bất động sản.

Nhóm yếu tố thứ tư là nguồn vốn tài chính. Theo ông Lực, tài chính không chỉ là tín dụng ngân hàng mà còn bao gồm thị trường trái phiếu, cổ phiếu, các quỹ đầu tư, cùng các chính sách về thuế và phí. Một cấu trúc vốn đa dạng sẽ giúp thị trường phát triển ổn định hơn. Bên cạnh đó, quan hệ cung cầu vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định diễn biến thị trường. Khi cung chưa đáp ứng đúng nhu cầu thực, giá cả và thanh khoản sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực.

Cuối cùng là công nghệ. Sự phát triển của AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả trong quy hoạch, quản lý dự án, định giá và giao dịch bất động sản, đồng thời góp phần tăng tính minh bạch của thị trường.

Dù đánh giá triển vọng bất động sản trong trung và dài hạn tích cực nhưng TS. Cấn Văn Lực cho rằng, thị trường vẫn cần giải quyết nhiều vấn đề tồn tại. Một trong những vấn đề nổi bật là giá nhà tăng nhanh, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, khiến khả năng tiếp cận nhà ở của nhiều người dân ngày càng khó khăn.

“Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu thực vẫn rất lớn nhưng nguồn cung chủ yếu vẫn tập trung ở phân khúc cao cấp, trong khi phân khúc trung cấp và thấp cấp còn thiếu. Một số doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu đầu tư dàn trải, tức là có quá nhiều dự án. Nếu trong điều kiện thị trường bình thường thì không đáng lo nhưng khi thị trường có những thách thức, khó khăn, rủi ro thì đương nhiên điều này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm”, ông Lực nói.