Cận cảnh dự án đường gần 1,4km hơn 100 tỷ chưa bàn giao đã lún ở Huế

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 15 đoạn từ quốc lộ 1 tuyến tránh Huế (đường tránh Huế) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt đầu tư theo quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16/1/2023. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 1,358km. Tống mức đầu tư dự án là 103.093.000.000 đồng từ nguồn ngân sách của TP Huế. Trong đó, chi phí xây dựng là 84.184.655.000 đồng; chi phí quản lý dự án là 1.542.875.000 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 3.393.000.000 đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 3.120.914.000 đồng; chi phí khác là 1.809.000.000 đồng và chi phí dự phòng là 9.042.556.000 đồng.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Đơn vị tổ chức, tư vấn lập dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Thừa Thiên - Huế. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm kể từ ngày khởi công (dự án được khởi công từ năm 2024).