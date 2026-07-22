Mua đất nền kiểu này có thể sắp bị quản chặt: HoREA đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật để bao gồm cả hoạt động chuyển nhượng, cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất ngoài các dự án bất động sản.

Theo HoREA, hiện Luật Đất đai năm 2024 cho phép người sử dụng đất được tách thửa khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp đã lợi dụng quy định này để phân lô, bán nền dưới danh nghĩa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng bản chất lại là hoạt động kinh doanh bất động sản ngoài dự án.

Hiệp hội cho rằng các giao dịch này hiện chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản, dẫn đến khoảng trống pháp lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua, nhất là các trường hợp phân lô bán nền trái phép hoặc lừa đảo. Vì vậy, HoREA kiến nghị bổ sung hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất ngoài dự án vào phạm vi điều chỉnh của luật, đồng thời xây dựng các quy định quản lý phù hợp đối với loại hình này.

Ngoài nội dung trên, HoREA cũng đề xuất sửa đổi một số quy định khác trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, Hiệp hội kiến nghị cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không bắt buộc thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn phải đăng ký kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đối với thị trường bất động sản du lịch, HoREA đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam được mua hoặc thuê mua căn hộ lưu trú tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng, với số lượng không vượt quá 30% tổng số căn trong một tòa nhà chung cư lưu trú.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị điều chỉnh quy định về đặt cọc theo hướng cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán khi dự án đã đáp ứng một số điều kiện pháp lý nhất định, thay vì phải chờ đến thời điểm đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh như dự thảo hiện nay.

Ngoài ra, HoREA còn đề xuất giữ quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng bảo lãnh ngân hàng đối với người mua nhà ở hình thành trong tương lai; bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản, giao kết hợp đồng điện tử và cấp mã số định danh cho người hành nghề môi giới bất động sản nhằm góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và bền vững.