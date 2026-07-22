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JDI Land: Thế hệ môi giới trẻ chinh phục phân khúc bất động sản biển cao cấp

| | Bất động sản

JDI Land: Thế hệ môi giới trẻ chinh phục phân khúc bất động sản biển cao cấp

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đầu năm 2026 có nhiều thách thức mới, việc chinh phục phân khúc biệt thự biển cao cấp được xem là bài toán không dễ đối với các đơn vị phân phối. Tuy nhiên, JDI Land đã tạo nên dấu ấn khi trở thành đơn vị tiên phong doanh số khu vực miền Bắc tại La Tiên Villa.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các sản phẩm có tính thanh khoản cao như sản phẩm nội đô, việc theo đuổi phân khúc bất động sản biển giá trị lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải sở hữu tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển rõ ràng và năng lực bán hàng thực chất.

Lựa chọn hướng đi khác biệt, JDI Land kiên định với chiến lược phát triển ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp và La Tiên Villa được JDI Land lựa chọn là dự án trọng điểm trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. JDI Land đã ghi dấu ấn khi trở thành đơn vị tiên phong về doanh số khu vực miền Bắc tại dự án La Tiên Villa, một thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

JDI Land: Thế hệ môi giới trẻ chinh phục phân khúc bất động sản biển cao cấp - Ảnh 1.

JDI Land đạt danh hiệu Quán quân doanh số sản phẩm thấp tầng khu vực miền Bắc tại Vega City

La Tiên Villa là phân khu biệt thự compound nằm tại Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, thuộc khu đô thị biển Libera Nha Trang quy mô 44 ha do KDI Holdings phát triển. Dự án sở hữu 668 căn biệt thự, được quy hoạch theo định hướng nghỉ dưỡng cao cấp với hệ tiện ích đồng bộ gồm clubhouse, hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe, phòng gym, spa và không gian làm việc chung, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư của khách hàng.

JDI Land: Thế hệ môi giới trẻ chinh phục phân khúc bất động sản biển cao cấp - Ảnh 2.

La Tiên Villa - Dự án nghỉ dưỡng cao cấp do KDI Holdings phát triển

Không chỉ sở hữu vị trí và hệ tiện ích nổi bật, La Tiên Villa còn thuộc nhóm bất động sản biển có giá trị cao trên thị trường hiện nay với mức giá dao động khoảng 13 đến 20 tỷ đồng mỗi căn. Đây là phân khúc sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng có năng lực tài chính vững mạnh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và tầng lớp trung lưu - thượng lưu đang tìm kiếm những tài sản có khả năng tích lũy. Sự kết hợp giữa giá trị sử dụng, giá trị tích sản và tiềm năng khai thác kinh doanh đã giúp La Tiên Villa trở thành lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống cũng như hiệu quả đầu tư.

Đội ngũ kinh doanh tạo nên thành tích "Top 1 doanh số" phần lớn là những nhân sự trẻ đến từ khu vực miền Bắc. Dù phải tiếp cận một thị trường có nhiều khác biệt về địa lý, văn hóa và chân dung khách hàng, đội ngũ JDI Land vẫn nhanh chóng thích nghi, xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp và từng bước tạo dựng niềm tin với khách hàng.

JDI Land: Thế hệ môi giới trẻ chinh phục phân khúc bất động sản biển cao cấp - Ảnh 3.

Đội ngũ kinh doanh trẻ là lực lượng nòng cốt tạo nên thành tích Top 1 doanh số khu vực miền Bắc của JDI Land tại La Tiên Villa

Yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn đến từ mô hình phát triển con người được JDI Land theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập. Với định hướng xây dựng một thế hệ môi giới trẻ máu lửa - chuyên nghiệp - tử tế - thịnh vượng, JDI Land tập trung đầu tư vào đào tạo tư duy, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân và khả năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong công việc.

Bên cạnh việc xây dựng một lực lượng bán hàng năng động, JDI Land còn định hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới. Đây được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ phát triển, đồng thời tạo nên bản sắc riêng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

JDI Land: Thế hệ môi giới trẻ chinh phục phân khúc bất động sản biển cao cấp - Ảnh 4.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới là động lực phát triển của JDI Land

Thành tích doanh số tại La Tiên Villa là minh chứng cho năng lực triển khai chiến lược của JDI Land. Qua đó, doanh nghiệp khẳng định hiệu quả của mô hình phát triển con người mà mình đang theo đuổi. Với đội ngũ trẻ, tư duy đổi mới, khả năng ứng dụng công nghệ cùng định hướng phát triển dài hạn, JDI Land đang từng bước xây dựng hình ảnh một thương hiệu bất động sản năng động, tiên phong và sẵn sàng chinh phục những phân khúc giá trị cao của thị trường biển.

Thành công tại La Tiên Villa sẽ là nền tảng để JDI Land tiếp tục mở rộng chiến lược phát triển trong phân khúc bất động sản biển. Bên cạnh Nha Trang, JDI Land định hướng mở rộng hoạt động tại thị trường Quy Nhơn và Đà Nẵng - những thị trường giàu tiềm năng về du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Đây là bước đi thể hiện định hướng phát triển dài hạn của JDI Land trong việc xây dựng vị thế trên thị trường bất động sản biển Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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