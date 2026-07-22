Gần 2.000 tỷ nâng cấp thế nào đường tránh Nam Hải Vân?

UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được kỳ vọng kết nối nhanh chóng cảng Liên Chiểu, Trung tâm Logistics, Khu Thương mại tự do, Khu công nghệ cao với các trục giao thông quốc gia và cao tốc Bắc - Nam.

TIN MỚI Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Duy Quốc. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài khoảng hơn 5 km, triển khai trong giai đoạn 2025-2029. Điểm đầu tuyến kết nối với nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, thuộc phường Hải Vân; điểm cuối khớp nối với dự án tuyến đường kết nối Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao), thuộc phường Liên Chiểu. Sau khi mở rộng, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô 6 làn xe, nền đường rộng 27,5 m, vận tốc thiết kế 80km/h, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc thành phố. Việc đầu tư mở rộng tuyến đường được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực tây bắc Đà Nẵng, tạo hành lang vận tải thông suốt, kết nối nhanh cảng Liên Chiểu, Trung tâm Logistics, Khu Thương mại tự do, Khu Công nghệ cao với các trục giao thông quốc gia, cao tốc Bắc - Nam. Theo ghi nhận, một số khu vực trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân có dấu hiệu xuống cấp và được chắp vá tạm thời để đảm bảo giao thông. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025-2026, chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Từ năm 2026-2029, dự án sẽ được triển khai thi công. UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố tổ chức triển khai, quản lý thực hiện dự án theo quy định, bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.