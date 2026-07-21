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Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán

| | Bất động sản

Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng và thi công, mở ra dư địa phát triển mới cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 1.

Sau hơn 3 năm khởi công, đại công trường mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang ghi nhận những chuyển động rõ nét. Trên nhiều đoạn tuyến, mặt bằng đã được bàn giao, máy móc hoạt động liên tục, nhiều hạng mục cầu, đường, hệ thống thoát nước và nền đường được triển khai đồng loạt. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm có quy mô lớn khu vực phía Tây Hà Nội hiện nay.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 2.

Quốc lộ 6 từ lâu được xem là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các địa phương trước đây như Chương Mỹ, Xuân Mai, Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tuyến đường còn đóng vai trò là hành lang vận tải quan trọng, kết nối hàng hóa giữa vùng Thủ đô với khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua Quốc lộ 6 dần trở nên quá tải. Lưu lượng phương tiện tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Hà Đông và cửa ngõ phía Tây, khiến ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm cũng như các dịp cuối tuần, ảnh hưởng đến thời gian lưu thông và hoạt động logistics.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 4.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai với tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 21,7 km, mở rộng mặt cắt ngang từ 50-60 m, quy mô 6-10 làn xe, hướng tới nâng cao năng lực khai thác cho một trong những tuyến cửa ngõ quan trọng nhất của Thủ đô.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 5.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều khu vực đã hình thành mặt bằng thi công liên tục. Sau khi người dân bàn giao đất, các nhà thầu đồng loạt triển khai xử lý nền đất yếu, thi công hệ thống thoát nước, đắp nền đường và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, khu vực nút giao Quốc lộ 6 với Vành đai 4 đang được xem là một trong những điểm thi công trọng tâm nhằm bảo đảm khả năng kết nối giữa hai tuyến giao thông chiến lược.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 6.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án là cầu Mai Lĩnh vượt sông Đáy. Cây cầu mới được xây dựng song song với cầu hiện hữu về phía thượng lưu, dài khoảng 1,03 km, quy mô 4 làn xe cơ giới.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 7.

Hiện nhiều trụ cầu phía bờ Xuân Mai đã hoàn thành đổ bê tông, trong khi phía Hà Đông đang tăng tốc xử lý nền móng và thi công các hạng mục còn lại.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 8.

Ở khu vực Khu công nghiệp Phú Nghĩa, một số đoạn tuyến đã hoàn thành nền đường và được thảm nhựa, từng bước hình thành diện mạo mới. Trong khi đó, trên địa bàn Chương Mỹ, đoạn Quốc lộ 6 đã mở rộng từ trước đang phát huy hiệu quả khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông và tạo tiền đề kết nối cho toàn tuyến sau khi dự án hoàn thành.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 9.

Trên toàn công trường, nhiều mũi thi công được triển khai song song nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Các nhà thầu tập trung đào đắp nền đường, xử lý nền đất yếu, xây dựng hệ thống thoát nước, di dời điện, nước và viễn thông, đồng thời hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 10.

Quốc lộ 6 đi qua hàng loạt khu vực đang đô thị hóa nhanh như Đô Nghĩa, Phú Lương, Yên Nghĩa, Xuân Mai và Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Khi tuyến đường hoàn thiện, thời gian kết nối với trung tâm Hà Nội sẽ được rút ngắn, đồng thời tăng khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp tới các khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm dịch vụ.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 11.

Dự án này còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông phía Tây khi kết nối trực tiếp với Vành đai 4, Đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình cùng các trục hướng tâm khác. Việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp nâng cao năng lực lưu thông giữa Hà Nội với Phú Thọ và khu vực Tây Bắc, đồng thời chia sẻ áp lực cho nhiều tuyến cửa ngõ hiện hữu.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 12.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 6 mà còn tạo dư địa phát triển mới cho hành lang Hà Đông - Chương Mỹ - Xuân Mai. Cùng với các dự án hạ tầng lớn đang được triển khai ở phía Tây Hà Nội, tuyến đường được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và thị trường bất động sản trong giai đoạn tới, đồng thời hoàn thiện trục kết nối chiến lược từ Thủ đô tới các tỉnh Tây Bắc.

Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán- Ảnh 13.

Mới đây, trong buổi kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các xã, phường hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026, đồng thời hoàn tất việc phá dỡ các công trình trong tháng 7/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu. Ông cũng yêu cầu các đơn vị thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm bảo đảm thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.

 Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương 

 

Bài và ảnh: Văn Đoan

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