Mới đây, trong buổi kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các xã, phường hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026, đồng thời hoàn tất việc phá dỡ các công trình trong tháng 7/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu. Ông cũng yêu cầu các đơn vị thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm bảo đảm thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.