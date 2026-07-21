Đại công trường gần 9.600 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ phía Tây Hà Nội: Tăng tốc thông xe trước Tết Nguyên Đán
Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng và thi công, mở ra dư địa phát triển mới cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
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