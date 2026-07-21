Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ cầu Thượng Cát

Sáng 21/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương để kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công các cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công trình theo mục tiêu đề ra

Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, cầu Tứ Liên đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, hiện còn phải di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án cầu Thượng Cát. Ảnh chụp tháng 1/2026

Đối với cầu Ngọc Hồi, đơn vị đã đề nghị các xã Thanh Trì và Đại Thanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026.

Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, trước ngày 25/8, sẽ hoàn thành di chuyển, hạ ngầm đường điện. Tại khu vực đất quốc phòng đã chi trả tiền bồi thường, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 30/7.

Đối với dự án cầu Thượng Cát, tiến độ thực hiện hiện mới đạt khoảng 10,62%, thấp nhất trong các dự án đang triển khai...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện biểu đồ tiến độ đối với từng dự án ngay trong tháng 7 để làm cơ sở kiểm soát tiến độ hằng tuần. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát từng hạng mục công việc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với công tác quản lý đê điều, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu phương án cấp phép thi công linh hoạt trong mùa mưa, bảo đảm tuyệt đối an toàn đê điều nhưng vẫn tạo điều kiện để các dự án tận dụng thời gian thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

“Cầu Thượng Cát hiện nay tiến độ thi công đang chậm nhất trong các cầu, yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đôn đốc chỉ đạo nhà thầu làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ”, ông Cường yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố chủ động mời đơn vị kiểm toán tham gia rà soát hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán ngay trong quá trình triển khai dự án, hạn chế phát sinh vướng mắc khi công trình hoàn thành.

Nhấn mạnh yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, ông Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thường xuyên phối hợp, chủ động tháo gỡ các khó khăn phát sinh theo tinh thần "vướng ở đâu, xử lý ngay ở đó".

Hà Nội cũng sẽ tổ chức họp kiểm điểm tiến độ định kỳ ba tuần một lần để rà soát kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý những nội dung còn tồn tại, quyết tâm đưa các dự án cầu vượt sông về đích đúng tiến độ...