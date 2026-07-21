Một địa phương lên phương án gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng đoạn siêu dự án đường sắt tốc độ cao hơn 67 tỷ USD dài 1.541 km đi qua

Theo Sở Tài chính, trên cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan, tỉnh đã xây dựng hai phương án tổ chức triển khai.

Ở phương án 1, toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ được tách thành 18 dự án thành phần, tương ứng với các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua. Các khu tái định cư được đưa vào từng dự án thành phần, đồng thời lập thành dự án riêng để thực hiện theo quy định.

Trong khi đó, phương án 2 chia nhỏ hơn khi hình thành khoảng 59 dự án thành phần, gồm 41 dự án xây dựng khu tái định cư tại 16 xã, phường và 18 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật tương ứng với địa bàn có dự án đi qua.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng phương án 1 có ưu điểm là giảm số lượng dự án cần quản lý, giúp thuận lợi trong điều hành vốn, quản lý chi phí đầu tư và hạn chế tình trạng phân tán nguồn lực khi trên cùng một địa bàn có nhiều dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại nghiêng về phương án 2 bởi việc tách riêng các dự án tái định cư sẽ cho phép triển khai ngay sau khi được phê duyệt mà không phải chờ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của dự án tổng thể. Điều này được đánh giá sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và tạo sự chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT Nghệ An).

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá phương án 2 có nhiều ưu điểm hơn, bởi vừa bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, vừa giúp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai khi các địa phương có thể thực hiện từng phần việc theo tiến độ.

Được biết, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, kết nối ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), tuyến đường sắt được đầu tư mới theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng (khoảng 67,34 tỷ USD), thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tách thành các dự án độc lập do UBND các tỉnh, thành phố có tuyến đi qua làm cơ quan quyết định đầu tư, hướng tới hoàn thành trong quý IV/2028. Đây cũng là lý do các địa phương như Nghệ An đang khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiến độ của dự án.