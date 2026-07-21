Hòa Phát Yên Mỹ của tỷ phú Trần Đình Long sắp mở bán hơn 800 căn hộ có giá từ 21 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công khai thông tin về đợt mở bán nhà ở xã hội tại lô đất CT-01, thuộc dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp (KCN) Yên Mỹ II do CTCP Phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ, thuộc Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 2 tòa chung cư cao 11 tầng với hơn 840 căn hộ được mở bán trong đợt này, có diện tích từ 35-77 m2.

Về giá bán, tòa CT1A có giá bình quân 21,69 triệu đồng/m2, trong khi tòa CT1B có giá bình quân 21,56 triệu đồng/m2. Mức giá đã bao gồm 5% thuế GTGT, chưa bao gồm hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ và kinh phí bảo trì theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 14/8 đến hết ngày 14/9. Theo thông báo, nếu hết thời hạn trên mà số lượng hồ sơ chưa đủ tương ứng với số căn hộ mở bán, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ ở các đợt tiếp theo cho đến khi phân phối hết số căn hộ.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại KCN Yên Mỹ II với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án tọa lạc tại xã Yên Mỹ, tiếp giáp KCN Yên Mỹ II, liền kề quốc lộ 39A và đường tỉnh ĐT.200, cách quốc lộ 5A khoảng 6 km. Từ đây đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ khoảng 4 km, thuận tiện kết nối với cảng Hải Phòng và các trung tâm kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc.

Trên quỹ đất rộng 31 ha, dự án dự kiến phát triển 27 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ, cùng 250 căn nhà liền kề thương mại và hệ thống hạ tầng, tiện ích xã hội. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động tại KCN Yên Mỹ II, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và người dân địa phương.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hòa Phát từng đầu tư nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội như Mandarin Garden 1 và 2, chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh, tòa nhà 257 Giải Phóng...

Ở mảng khu công nghiệp, tính đến tháng 6 năm nay, Hòa Phát sở hữu hơn 2.260 ha quỹ đất khu công nghiệp trên cả nước, phân bổ chủ yếu tại Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng.