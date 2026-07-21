Dự án 7.000 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2” có diễn biến mới

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen.

Với dự án Khu đô thị số 1 có tổng diện tích quy hoạch khoảng 264 ha, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã được hoàn thành đo đạc, kiểm kê 331/332 thửa đất, với diện tích khoảng 255 ha.

Hội đồng bồi thường đã hoàn thành việc niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lấy ý kiến người dân để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án cũng đang được các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Về đơn giá bồi thường rừng, ngày 16/7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho UBND xã Măng Đen đưa vào phương án bồi thường và tổ chức thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt phương án khai thác tận dụng rừng sản xuất là rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý (40,19 ha) và UBND xã Măng Đen quản lý (42,69 ha) để thực hiện dự án Khu đô thị số 1.

Còn dự án Khu đô thị số 5 có quy mô hơn 276 ha có 916 thửa đất bị ảnh hưởng. Đến nay, dự án đã được hoàn thành đo đạc, kiểm tra hiện trạng đối với 97/181 thửa trong đợt 1, với diện tích 167 ha. Các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục phối hợp thực hiện đo đạc đối với các thửa đất còn lại của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nhằm sớm triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất đợt 1 cho nhà đầu tư dự án Khu đô thị số 1.

UBND xã Măng Đen được giao tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị số 1 theo quy trình, quy định. Khẩn trương hoàn thành đo đạc, kiểm tra hiện trạng tài sản gắn liền với đất tại dự án Khu đô thị.

Nhà đầu tư được giao chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị số 1 để UBND xã Măng Đen thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Khu đô thị số 1 đảm bảo điều kiện giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định.

Công ty TNHH Tập đoàn Sun World là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1, với tổng mức đầu tư khoảng 6.700 tỷ đồng. Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 5, với tổng mức đầu tư hơn 9.777 tỷ đồng.