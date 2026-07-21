Đèo Cả còn chưa đầy 180 ngày để hoàn thành dự án kết nối sân bay 16 tỷ USD

Gói thầu XL01 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành do Liên danh Đèo Cả thực hiện.

Hiện nay, theo Tập đoàn Đèo Cả, trên công trường, các nhà thầu huy động hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng gần 100 máy móc, thiết bị, triển khai 34 mũi thi công đồng thời. Tính đến nay, hạng mục xử lý nền bằng cọc xi măng đất đạt 91%. Toàn bộ cọc khoan nhồi D2000 đã hoàn thành và các hạng mục cọc còn lại đều đạt trên 95%.

Trên thực tế, sau gần một năm thi công, gói thầu XL01 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành đã hoàn thành 61,7% giá trị hợp đồng. Do đó, trong chưa đầy 180 ngày còn lại, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, cũng như thiết bị nhằm đẩy nhanh những hạng mục quyết định tiến độ toàn dự án.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 22 km, đi qua TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, bao gồm hai gói thầu xây lắp XL01 và XL02.

Trong số đó, gói thầu XL01 do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công đoạn qua TP HCM. Khu vực này tập trung nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp như cầu cạn, cầu Long Thành, cầu sông Tắc và nền đường trên đất yếu.

Trên toàn tuyến, các nhà thầu duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm tập trung đẩy nhanh kết cấu nhịp, nền đường và các hạng mục trọng điểm nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư.

Theo hợp đồng, dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành sẽ hoàn thành vào tháng 2/2027. Nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đang đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng hai tháng, đưa công trình vào khai thác từ cuối năm 2026.

180 ngày đêm quyết tâm hoàn thành dự án gần 15.000 tỷ đồng

Liên danh Đèo Cả còn chưa đầy 180 ngày để hoàn thành gói thầu XL01. Ảnh: Đèo Cả

Ngày 17/7 vừa qua, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát động phong trào thi đua "180 ngày đêm quyết tâm hoàn thành dự án mở rộng đường cao tốc TP HCM - Long Thành".

Theo ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc VEC, phong trào này không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

Trên thực tế, đại diện VEC cho hay, quá trình triển khai dự án đã phải đối mặt với nhiều thách thức như chậm bàn giao mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu, cũng như điều kiện thời tiết bất lợi và yêu cầu kỹ thuật cao. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn duy trì nhịp độ thi công, đưa nhiều hạng mục quan trọng đạt kết quả tích cực.

Trong giai đoạn còn lại, khối lượng công việc của dự án vẫn rất lớn, khi tập trung tại các hạng mục đường găng như cầu Long Thành, lao lắp dầm, hoàn thiện nền đường K98, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Đại diện liên danh nhà thầu gói XL01, ông Cao Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định rằng dự án này không chỉ là một hợp đồng xây dựng mà còn là trách nhiệm đối với chủ đầu tư, người dân và uy tín của các doanh nghiệp tham gia.

Cao tốc TP HCM - Long Thành được coi là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD). Đồng thời, dự án này còn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.