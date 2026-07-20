Địa ốc Kido, Xây dựng số 14 bị xử phạt do chậm công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố liên tiếp các quyết định xử phạt doanh nghiệp.

Cụ thể, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 393/QĐ-XPHC ngày 17/7 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Kido. Địa chỉ: Lầu 7 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM.

Theo đó, Địa ốc Kido bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Được biết, Địa ốc Kido được thành lập tháng 12/2004 từng do ông Trần Lệ Nguyên giữ chức Tổng giám đốc. Ông Trần Lệ Nguyên chính là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE). Hiện Địa ốc Kido do ông Đỗ Minh Quân giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KDC. Ảnh: KDC

Tại báo cáo quản trị năm 2025 của KDC vẫn ghi nhận Địa ốc Kido là doanh nghiệp có liên quan đến ông Trần Lệ Nguyên.

Cũng trong ngày 17/7, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14 (Xây dựng số 14). Địa chỉ: 8 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Xây dựng số 14 cũng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024,2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025.

Theo tìm hiểu, Xây dựng số 14 được thành lập tháng 1/2006. Thời điểm tháng 3/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 82,26 tỷ đồng lên mức 205,6 tỷ đồng. Đến tháng 10/2025, ông Hà Văn Hân là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.