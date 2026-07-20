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Cận cảnh công trường ga ngầm S1 trên đường Văn Cao

| | Bất động sản

Hà Nội đã hoàn tất lắp đặt hệ thống rào chắn dài gần 500m trên đường Văn Cao để triển khai thi công ga ngầm S1 (Quần Ngựa) thuộc tuyến metro số 5. Công trường chính thức bước vào giai đoạn xây dựng phần ngầm, kéo theo nhiều thay đổi về tổ chức giao thông.

Tuyến đường Văn Cao (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) đang được rào chắn cố định dài gần 500m để hoàn tất để phục vụ thi công ga ngầm S1 (ga Quần Ngựa) thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.

Sau thời gian tổ chức rào chắn tạm và vận hành thử nhằm đánh giá tác động đến giao thông, phương án chính thức đã được triển khai. Phạm vi công trường kéo dài khoảng 476m trước khu vực sân vận động Quần Ngựa, bao gồm dải phân cách giữa cùng một phần lòng đường Văn Cao.

Theo phương án được phê duyệt, khu vực rào chắn có bề rộng từ 20 đến 40m.

Bên trong công trường, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng đã được huy động, cùng các công nhân triển khai các hạng mục chuẩn bị thi công.

Hệ thống hàng rào tôn kiên cố được lắp đặt liên tục dọc tuyến, tách biệt hoàn toàn khu vực thi công với phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công công trình ngầm kéo dài nhiều tháng.

Việc rào chắn khiến mặt cắt lưu thông trên đường Văn Cao bị thu hẹp đáng kể. Hiện theo hướng từ Văn Cao đi Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 3 làn xe lưu thông, trong khi chiều từ Nguyễn Chí Thanh về phía Hồ Tây còn khoảng 2 làn xe. Để giảm áp lực giao thông, các cơ quan chức năng đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và phân luồng phương tiện qua khu vực công trường.

Theo kế hoạch, phương án rào chắn và tổ chức giao thông phục vụ thi công ga S1 sẽ được duy trì đến hết ngày 15-4-2027. Sau khi rào chắn xong nhà thầu triển khai các hạng mục thi công phần ngầm của nhà ga trước khi chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.

Ga S1 (Quần Ngựa) là một trong những ga ngầm quan trọng trên tuyến metro số 5, có vai trò kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Dự án do liên danh EPC gồm 6 doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện, được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô, giảm áp lực giao thông trên các trục đường hướng Tây, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại, bền vững.

Dù việc rào chắn khiến việc đi lại của người dân chịu nhiều ảnh hưởng trong thời gian trước mắt, song đây được xem là bước đi cần thiết để bảo đảm tiến độ thi công một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, hướng tới mục tiêu đưa tuyến metro số 5 vào khai thác trong tương lai.

Theo Duy Khánh

Hà Nội Mới

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