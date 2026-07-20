Cận cảnh công trường ga ngầm S1 trên đường Văn Cao

Dù việc rào chắn khiến việc đi lại của người dân chịu nhiều ảnh hưởng trong thời gian trước mắt, song đây được xem là bước đi cần thiết để bảo đảm tiến độ thi công một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, hướng tới mục tiêu đưa tuyến metro số 5 vào khai thác trong tương lai.