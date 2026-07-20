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TP. Hồ Chí Minh: Tạm thời chưa giải quyết xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

| | Bất động sản

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định tạm thời chưa xem xét giải quyết các hồ sơ đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định tạm thời chưa xem xét giải quyết các hồ sơ đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp cho đến khi quy định mới được ban hành thay thế các quyết định hiện hành.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trình tham mưu quyết định mới quy định về sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp cho UBND thành phố trong tháng 7/2026.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu trong thời gian chờ ban hành quy định mới, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các xã rà soát toàn bộ công trình đã xây dựng trên đất nông nghiệp và phân loại để xử lý.

Những trường hợp đã đăng ký, xây dựng và sử dụng đúng mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ được tiếp tục tồn tại và sử dụng theo quy định. Ngược lại, các công trình xây dựng trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích theo phương án sản xuất nông nghiệp đã đăng ký sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để xây dựng công trình sai mục đích hoặc trục lợi, để xảy ra tình trạng “biến tướng” trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh tiếp tục chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh để xem xét, quyết định.

Theo Kiên Dương

VTV.vn

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