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Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội tại Hà Nội: Hàng chục nghìn căn hộ sắp được mở bán trong năm nay

| | Bất động sản

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 16, yêu cầu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm, đồng thời đặt mục tiêu đưa 25.000-27.000 căn hộ ra thị trường trong năm 2026.

Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội tại Hà Nội: Hàng chục nghìn căn hộ sắp được mở bán trong năm nay- Ảnh 1.

Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mức hai con số.

Theo chỉ thị, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, đồng thời phấn đấu nâng quy mô lên 25.000-27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố yêu cầu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 30 dự án đã khởi công. Hà Nội cũng đặt mục tiêu có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường.

Hiện trên địa bàn thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư, gồm 121 dự án nhà ở xã hội dân dụng, 23 dự án dành cho lực lượng công an và 3 dự án cho lực lượng quân đội.

Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội tại Hà Nội: Hàng chục nghìn căn hộ sắp được mở bán trong năm nay- Ảnh 2.

Dự án Đại Kim Building (phường Định Công, Hà Nội).

Các dự án có tổng diện tích khoảng 583,3 ha, quy mô khoảng 132.000 căn hộ với tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng. Trong đó, 30 dự án đang triển khai xây dựng với hơn 24.120 căn hộ; 11 dự án dự kiến hoàn thành phần thô trong năm nay, còn 19 dự án được kỳ vọng đủ điều kiện cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội và áp dụng cơ chế "làn xanh" trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng.

Đối với các dự án đã có mặt bằng sạch, thành phố yêu cầu ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục về quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng để có thể khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Về quy hoạch, Hà Nội sẽ tăng cường phân cấp cho UBND cấp xã trong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án nhà ở xã hội và hoàn thành việc phê duyệt trong tháng 8.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố yêu cầu triển khai ngay sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian thực hiện tối đa là 60 ngày đối với dự án dưới 10 ha và 90 ngày đối với dự án từ 10 ha trở lên. Các dự án đã giao chủ đầu tư trước ngày 30/3/2026 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất vào 15/8/2026.

Về nguồn vốn, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hà Nội được giao ưu tiên bố trí kinh phí, hỗ trợ cho vay đối với các dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Văn Đoan

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