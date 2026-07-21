Thắng kiện sau nhiều năm tranh chấp, công ty thành viên Novaland (NVL) vẫn "mắc kẹt" với dự án Khu dân cư 7/5

Theo phản ánh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy (Công ty Gia Huy), ngày 13/07/2026, Thi hành án dân sự Đồng Nai đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Gia Huy và Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (Công ty TKG) nhằm tiếp tục triển khai việc thi hành phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tại buổi làm việc, phía Công ty TKG tiếp tục yêu cầu chấm dứt việc thi hành án và cho rằng TKG đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo Phán quyết 275, tuy nhiên mọi việc cũng chưa được giải quyết. Cơ quan Thi hành án dự kiến sẽ tổ chức buổi làm việc tiếp theo vào ngày 22/07/2026.

Hành trình chuyển nhượng dự án và phát sinh tranh chấp

Hồ sơ thể hiện, Dự án Khu dân cư 7/5 tọa lạc tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, trước đây là khu vực trường bắn do Quân khu 7 quản lý. Tháng 12/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi khu đất và giao UBND TP Hồ Chí Minh quản lý để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, dự án được giao cho Công ty 7/5 triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Đến tháng 12/2014, Công ty TNHH A Sung - doanh nghiệp do Công ty TKG Taekwang Vina (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn - trở thành chủ đầu tư dự án.

Tháng 4/2018, Công ty TKG ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 100% phần vốn góp tại Công ty A Sung cho Công ty Gia Huy, đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu dự án.

Theo thỏa thuận, Công ty Gia Huy đã thanh toán trước một phần giá trị hợp đồng trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2018. Phần giá trị còn lại sẽ được thanh toán sau khi phía Công ty TKG hoàn tất các điều kiện tiên quyết của giao dịch, đặc biệt là việc đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch theo đúng cam kết, theo Công ty Gia Huy, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TKG nhiều lần không bảo đảm tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn tất điều kiện này, tuy nhiên, với tinh thần thiện chí và mong muốn tiếp tục hợp tác, Công ty Gia Huy chưa từng gây sức ép buộc Công ty TKG phải hoàn thành điều kiện này theo các móc thời gian mà Công ty TKG đã cam kết, cũng như việc áp dụng chế tài phạt vi phạm (mức phạt tương đương 1% giá trị giao dịch cho mỗi tháng), dù đây là điều kiện tiên quyết đã ghi rõ trong Hợp đồng Mua bán.

Đáng chú ý, cuối năm 2018, Novaland đã huy động gói trái phiếu trị giá 1.730 tỷ đồng nhằm chuẩn bị nguồn vốn để thanh toán phần còn lại của hợp đồng sau khi các điều kiện được đáp ứng. Tuy nhiên, sau khi được gia hạn, Công ty TKG lại trì hoãn việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền từ Công ty Gia Huy, khiến quá trình hoàn tất giao dịch tiếp tục kéo dài và phát sinh tranh chấp.

Trọng tài bác toàn bộ yêu cầu phản tố của Công ty TKG

Năm 2023, Công ty TKG đã đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng với lý do tình hình tài chính của Novaland gặp khó khăn. Cho rằng đối tác vi phạm cam kết, Công ty Gia Huy đã khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), yêu cầu buộc Công ty TKG tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đã ký.

Ngược lại, Công ty TKG nộp đơn phản tố, đề nghị công nhận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là hợp pháp, đồng thời yêu cầu được giữ lại số tiền hàng trăm tỷ đồng mà Công ty Gia Huy đã thanh toán từ năm 2018.

Kết quả giải quyết tranh chấp cho thấy, VIAC đã bác toàn bộ các yêu cầu phản tố của Công ty TKG, đồng thời chấp nhận yêu cầu của Công ty Gia Huy.

Dự án Khu dân cư 7/5 "đắp chiếu" nhiều năm qua.

Theo phán quyết trọng tài, hợp đồng chuyển nhượng ký năm 2018 vẫn còn nguyên hiệu lực. Công ty TKG có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng và hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH A Sung - chủ đầu tư Dự án Khu dân cư 7/5 - cho Công ty Gia Huy theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty Gia Huy sẽ là đơn vị tiếp tục triển khai dự án sau khi quá trình thi hành án hoàn tất.

Doanh nghiệp mong sớm hoàn tất thi hành án

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đạt Chương, người đại diện theo pháp luật của Công ty Gia Huy, cho biết Phán quyết trọng tài của VIAC ban hành tháng 4/2025 cùng các quyết định của TAND TP Hồ Chí Minh ban hành tháng 8/2025 đều đã có hiệu lực pháp luật.

Theo ông Chương, các quyết định này xác định rõ nghĩa vụ của Công ty TKG phải tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán đã ký năm 2018 và hoàn tất các điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH A Sung cho Công ty Gia Huy.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở quá trình tổ chức thi hành án khi các quyết định đã có hiệu lực nhưng vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Điều này khiến Công ty Gia Huy chưa thể chính thức tiếp nhận doanh nghiệp dự án để triển khai các bước tiếp theo.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, các quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế thi hành án và biên bản xử lý vi phạm hành chính do cơ quan Thi hành án dân sự Đồng Nai ban hành đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng khẳng định tôn trọng quyền khiếu nại của mọi tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Công ty TKG.

Tuy nhiên, điều mà Công ty Gia Huy quan tâm nhất là việc dự án tiếp tục chậm triển khai, kéo theo nhiều chi phí phát sinh, làm đình trệ nguồn lực đầu tư và khiến quỹ đất tiếp tục bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Theo Công ty Gia Huy, doanh nghiệp đã thanh toán cho Công ty TKG hơn 273 tỷ đồng theo tiến độ hợp đồng ký kết năm 2018. Bên cạnh đó, ngay từ cuối năm 2018, doanh nghiệp đã chủ động bố trí nguồn vốn khoảng 1.730 tỷ đồng để sẵn sàng thanh toán phần giá trị còn lại của giao dịch.

Tuy nhiên, sau hơn 8 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng và hơn một năm kể từ khi phán quyết trọng tài có hiệu lực, việc thi hành án vẫn chưa hoàn tất. Tình trạng này đã gây ra nhiều thiệt hại thực tế, bao gồm chi phí tài chính liên quan đến khoản tiền đã thanh toán, chi phí cơ hội đầu tư, cũng như ảnh hưởng đến tiến độ pháp lý và kế hoạch triển khai dự án.

Công ty Gia Huy cho biết sẽ bảo lưu quyền yêu cầu Công ty TKG bồi thường các thiệt hại theo đúng nội dung phán quyết trọng tài và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, liên quan đến thông tin trên thị trường về việc dự án được giới thiệu tới các nhà đầu tư mới, Công ty Gia Huy cho biết hiện nay tài sản liên quan vẫn đang trong quá trình thi hành án.

Theo Quyết định số 67/QĐ-THADS ngày 30/1/2026 của Thi hành án dân sự Đồng Nai, Công ty TKG đang bị áp dụng biện pháp tạm dừng việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng cũng như thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH A Sung. Do đó, Công ty Gia Huy cho rằng các nhà đầu tư cần thận trọng, thực hiện đầy đủ việc thẩm định pháp lý trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào liên quan đến dự án.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh mình là bên đã được Phán quyết trọng tài và các quyết định của Tòa án ghi nhận quyền tiếp tục thực hiện hợp đồng cũng như quyền nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty A Sung. Theo đó, mọi giao dịch phát sinh trong thời gian tài sản đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá hiệu lực pháp lý theo quy định.

Sẵn sàng nguồn lực để tái khởi động dự án

Đại diện Công ty Gia Huy cho biết, với tư cách là thành viên của Tập đoàn Novaland, doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và kế hoạch triển khai để có thể tái khởi động dự án ngay sau khi việc thi hành án hoàn tất.

Doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm nhanh chóng đưa dự án trở lại triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của thị trường và các nhà đầu tư.

Theo doanh nghiệp, khi dự án được triển khai trở lại, nguồn vốn đầu tư sẽ được kích hoạt, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Trọng Khang, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (TRACENT), Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Trọng tài, đã chia sẻ quan điểm về giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài và trách nhiệm thi hành của các bên.

Theo ông Khang, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định rất rõ phán quyết trọng tài có giá trị chung thẩm và có hiệu lực thi hành ngay.

Cụ thể, khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định, khi Tòa án đã có quyết định không hủy phán quyết trọng tài thì phán quyết này có giá trị cưỡng chế tương đương bản án của Tòa án và được Nhà nước bảo đảm thi hành. Đồng thời, do mang tính chung thẩm nên các bên không thể tiếp tục khởi kiện lại cùng vụ tranh chấp tại Tòa án hoặc một trung tâm trọng tài khác.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, kể từ ngày nhận hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, bên phải thi hành án có thời hạn 10 ngày để tự nguyện thực hiện nghĩa vụ. Sau thời hạn này, nếu vẫn không chấp hành mặc dù có điều kiện thi hành, chấp hành viên có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Ông Khang cho rằng, mọi hành vi cố tình trì hoãn hoặc không chấp hành phán quyết trọng tài đã có hiệu lực đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Luật Thi hành án dân sự năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã bổ sung cơ chế cưỡng chế mạnh hơn. Theo khoản 2 Điều 91 của luật này, đối với các vụ việc đang trong quá trình thi hành án, nếu bên phải thi hành án cố tình không chấp hành thì cơ quan thi hành án có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi không chấp hành án mà không còn bắt buộc phải qua bước xử phạt vi phạm hành chính như quy định trước đây.

Theo ông Khang, quy định mới góp phần tăng cường hiệu lực thực thi các bản án, quyết định của Tòa án và phán quyết trọng tài đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật trong hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại.