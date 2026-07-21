Hà Nội: Đôn đốc triển khai 8 cây cầu lớn bắc qua sông

Hội nghị nhằm đánh giá công tác bàn giao mặt bằng và công tác thi công các dự án, nêu vướng mắc, khó khăn và đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong quá trình triển khai các dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết, cầu Tứ Liên đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, hiện còn phải di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đối với cầu Ngọc Hồi, đơn vị đã đề nghị các xã Thanh Trì và Đại Thanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7-2026.

Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, trước ngày 25-8, sẽ hoàn thành di chuyển, hạ ngầm đường điện. Tại khu vực đất quốc phòng đã chi trả tiền bồi thường, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 30-7.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Huyền

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận sự cố gắng của các sở, ngành, địa phương, nhà thầu thi công trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng và thi công 8 cây cầu trên địa bàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các công trình cầu vượt sông rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, do vậy, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần tiếp tục tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7-2027 để phục vụ Hội nghị APEC và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các chủ đầu tư trong quá trình thi công bảo đảm an toàn đê điều trong mùa mưa lũ, tuy nhiên, phải linh hoạt, tranh thủ tận dụng thời gian thi công. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công tổ nhóm bám sát tiến độ công trình theo từng ngày.

“Cầu Thượng Cát hiện nay tiến độ thi công đang chậm nhất trong 8 cầu, yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đôn đốc chỉ đạo nhà thầu làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu.

Về một số vướng mắc giải phóng mặt bằng còn lại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cần chủ động hướng dẫn, rà soát hồ sơ, bố trí đủ vốn cho các nhà thầu thi công, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo thành phố để kịp thời tháo gỡ.