Chủ doanh nghiệp tạm ứng tiền thi công tại dự án trường học ở vùng cao rồi bỏ trốn

Ngày 21/7, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hưng (SN 1985, trú tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hưng HB) về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Đồng thời, cơ quan Công an thi hành biện pháp ngăn chặn "Bắt bị can để tạm giam " đối với Bùi Văn Hưng.

Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Hưng (đứng giữa).

Theo Công an tỉnh Sơn La, khoảng cuối tháng 12/2025, Bùi Văn Hưng đã lợi dụng Hợp đồng giao khoán nhân công với một tổ đội thi công công trình dự án trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) để đưa ra các thông tin gian dối với nhà thầu về việc cần tạm ứng tiền mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền tạm ứng của nhà thầu, Hưng đã sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện hợp đồng đã ký kết, không có khả năng thanh toán cho bị hại rồi bỏ trốn.

Ngoài hợp đồng giao khoán nêu trên, Bùi Văn Hưng còn ký hợp đồng giao khoán thi công xây dựng với đại diện một số nhà thầu, hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị, hàng hóa nhu yếu phẩm với một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh để phục vụ thi công dự án trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Chiềng Khương, Chiềng Khoong và Mường Lạn (tỉnh Sơn La).

Tuy nhiên, sau đó Hưng cũng phát sinh nhiều khoản nợ lớn tại các công trình này, không có khả năng thanh toán rồi bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.