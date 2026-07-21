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Khánh Hòa đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng xây dựng đường Vành đai 3

| | Bất động sản

Với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, Dự án đường Vành đai 3 sẽ kết nối đường Nguyễn Tất Thành với đường Võ Nguyên Giáp, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Nha Trang, đồng thời mở ra không gian phát triển các khu đô thị và dịch vụ mới.

Ngày 21/7, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 3 (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Võ Nguyên Giáp).

Dự án có chiều dài hơn 5,2km, tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phối cảnh Dự án đường Vành đai 3.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành đai 3 có tổng mức đầu tư 1.667,6 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 về giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư hơn 572,7 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa , Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh có trách nhiệm rà soát, tối ưu quy mô, giải pháp kỹ thuật và tổng mức đầu tư trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả nhưng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư đã được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa cũng được giao xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án, bảo đảm tiến độ thực hiện đồng bộ giữa công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp. Đồng thời, các chủ đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh hằng tháng về tiến độ thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn.

Ông Nguyễn Thanh Hiến cho biết, khi hoàn thành, đường Vành đai 3 sẽ hình thành trục giao thông khép kín, kết nối các khu đô thị hiện hữu với các khu vực phát triển mới, góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị theo quy hoạch. Tuyến đường cũng tạo dư địa mở rộng không gian đô thị , thúc đẩy phát triển các khu đô thị, khu dân cư và dịch vụ ở vùng ven trung tâm Nha Trang, qua đó giảm áp lực về dân số và hạ tầng cho khu vực trung tâm.

Hướng tuyến Dự án đường Vành đai 3.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến, hình thành các đô thị vệ tinh và trung tâm dịch vụ mới, góp phần phân bố hợp lý dân cư, lao động, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, hướng tới xây dựng Nha Trang văn minh, hiện đại và đáng sống.

Đường Vành đai 3 sẽ kết nối đường Võ Nguyên Giáp với Đại lộ Nguyễn Tất Thành, góp phần phân luồng giao thông tại cửa ngõ các phường Nam Nha Trang và Nha Trang, tạo thuận lợi cho việc kết nối đến Sân bay Cam Ranh và tuyến cao tốc Bắc - Nam, đồng thời giảm lưu lượng phương tiện đi qua khu vực trung tâm. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo sức lan tỏa phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Phùng Quang

Tiền Phong

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