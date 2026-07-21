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Hà Nội gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Giầy Thuỵ Khuê

| | Bất động sản

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê.

Theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND, Công ty cổ phần Giầy Thuỵ Khuê được thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục sử dụng đất tại phường Đông Ngạc, với diện tích đất được điều chỉnh lại.

Cụ thể, tổng diện tích thửa đất được gia hạn là 29.987,9m2 (là diện tích còn lại sau khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường Tây Thăng Long). Vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất được xác định tại bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận.

Hà Nội gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Giầy Thuỵ Khuê. Ảnh: CTV

Trong tổng số 29.987,9m2 đất có 29.244m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ; thời hạn sử dụng đất từ ngày 14-4-2025 đến hết ngày 31-12-2029 hoặc đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, quy định của pháp luật.

743,9m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, khi Nhà nước thu hồi phải bàn giao lại theo quy định; thời hạn sử dụng đất từ ngày 14-4-2025 đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch, quy định của pháp luật, nhưng không quá ngày 31-12-2029.

Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục xác định giá đất tính thu tiền thuê đất, làm thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất, bàn giao đất.

UBND thành phố giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, và Thuế thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

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