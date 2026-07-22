Vì sao căn thương mại dịch vụ đang trở thành tài sản được giới đầu tư săn đón?

Trong đó, các căn thương mại dịch vụ nằm trong khu đô thị đông dân cư được xem là nhóm tài sản vừa có khả năng khai thác kinh doanh, vừa hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Trên thị trường bất động sản, những sản phẩm có số lượng giới hạn luôn sở hữu lợi thế riêng. Không chỉ bởi tính khan hiếm, mà còn vì khả năng duy trì giá trị trong dài hạn khi nguồn cung mới ngày càng ít xuất hiện.

Tại Happy One Mori, chủ đầu tư đang phát triển 29 căn thương mại dịch vụ bố trí tại khối đế của dự án. Đây là dòng sản phẩm được quy hoạch để phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng cư dân tương lai của dự án, đồng thời hưởng lợi từ dòng khách vãng lai trong khu vực đã ổn định cư dân.

Điểm đáng chú ý là các căn thương mại dịch vụ được thiết kế 2 tầng, tạo lợi thế trong khai thác đa công năng: tầng trệt thích hợp dành cho kinh doanh, tầng trên có thể bố trí văn phòng, không gian làm việc, khu dịch vụ chuyên biệt hoặc hỗ trợ vận hành cửa hàng. Mô hình này giúp tối ưu hiệu quả sử dụng mặt bằng và phù hợp với xu hướng kinh doanh linh hoạt hiện nay.

Tổng 29 shophouse được bài trí dọc khắp khối đế - vị trí chiến lược của dự án Happy One Mori.

Trong bối cảnh nhiều dự án chỉ bố trí diện tích thương mại nhỏ lẻ hoặc không còn quỹ sản phẩm khối đế, việc sở hữu một căn thương mại dịch vụ với mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng được xem là lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có khả năng tạo dòng tiền.

Khác với phân khúc căn hộ chỉ khai thác nhu cầu ở, shophouse còn gọi là căn thương mại dịch vụ có lợi thế khi tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách hàng: cư dân nội khu, cư dân lân cận, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp và khách hàng di chuyển qua trục giao thông chính. Khi hạ tầng được hoàn thiện, khả năng tiếp cận dự án sẽ thuận lợi hơn, góp phần gia tăng lượng khách tiếp cận các hoạt động thương mại tại khối đế.

Phường Lái Thiêu từ lâu đã là cửa ngõ kết nối giữa trung tâm TP.HCM với khu vực công nghiệp phía Bắc. Thêm vào đó, việc cải tạo đường Lái Thiêu 14 (phường Lái Thiêu, TP.HCM) từ 8m thành 14m nhằm nâng cấp tuyến đường hiện hữu, tăng cường kết nối giao thông với trục "xương sống" phía Đông Bắc - Quốc lộ 13 cũng là động lực để nhà đầu tư "săn" sản phẩm căn thương mại dịch vụ 2 tầng 2 mặt tiền tại Happy One Mori.

Ở góc độ đầu tư, giá trị của một căn thương mại dịch vụ không chỉ đến từ diện tích sở hữu mà còn phụ thuộc vào lưu lượng cư dân, mật độ khai thác và sự phát triển của khu vực xung quanh. Đây là yếu tố khiến dòng sản phẩm này thường có tốc độ tăng giá và khả năng khai thác ổn định hơn khi cộng đồng cư dân dần hình thành.

Theo kinh nghiệm của nhiều nhà đầu tư, những bất động sản có thể khai thác ngay sau khi dự án đi vào vận hành thường mang lại lợi thế kép: vừa tạo nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê, vừa có khả năng gia tăng giá trị theo sự phát triển của đô thị.

Happy One Mori đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phần ngầm và chuẩn bị triển khai phần thân. Khi công trình ngày càng hiện hữu, khả năng đánh giá tiến độ và chất lượng dự án cũng trở nên rõ ràng hơn, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, dự án được phát triển bởi Vạn Xuân Group với hơn 21 năm kinh nghiệm trên thị trường, cùng sự đồng hành của các đối tác triển khai uy tín. Đây là nền tảng củng cố niềm tin về tiến độ và chất lượng – những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với phân khúc bất động sản khai thác thương mại.

Không gian sống tại Happy One Mori còn được định hướng theo chuẩn đô thị hiện đại với 33 tiện ích nội khu và 5 tiện ích Hi-end, góp phần tạo nên môi trường sống chất lượng và gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngay trong nội khu. Khi cư dân ưu tiên tiêu dùng tại nơi ở, các mô hình như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, phòng khám, trung tâm giáo dục hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa,... có điều kiện phát triển bền vững hơn.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là điểm khác biệt đáng chú ý. Giá trị của một căn thương mại dịch vụ không chỉ nằm ở vị trí đẹp, mà còn ở khả năng phục vụ một cộng đồng cư dân ổn định trong nhiều năm.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng đến các tài sản có giá trị khai thác thực, quỹ 29 căn thương mại dịch vụ tại Happy One Mori có thể xem là nhóm sản phẩm mang tính khan hiếm. Với số lượng giới hạn, mức đầu tư chỉ từ 6,5 tỷ đồng, lợi thế kết nối, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng phục vụ cộng đồng cư dân tương lai, đây là lựa chọn phù hợp cho những nhà đầu tư tìm kiếm tài sản vừa tạo dòng tiền, vừa tích lũy giá trị theo quá trình phát triển của đô thị.

Happy One Mori - Đón nhịp Metro chạm tầm sống mới

Shop 2 tầng từ 128m2, giá từ 6,5 tỷ đồng/căn

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