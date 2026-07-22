Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đón lực đẩy từ quy hoạch Metro tại khu Tây Thủ đô

Đón sóng Metro, gia tăng giá trị trên trục Tây Thăng Long

Tại nhiều đô thị lớn như Tokyo, Seoul hay Singapore, mô hình TOD (Transit Oriented Development) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - đã chứng minh hiệu quả khi tạo ra các trung tâm dân cư, thương mại và dịch vụ sôi động quanh các ga Metro. Hạ tầng giao thông không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn trở thành động lực gia tăng giá trị bất động sản và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Xu hướng này đang dần hiện hữu tại Hà Nội khi thành phố đẩy nhanh quy hoạch mạng lưới Metro, đặc biệt ở khu vực phía Tây - nơi được định hướng trở thành hành lang phát triển mới của Thủ đô.

Nổi bật trong đó là Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences khi nằm gần hai tuyến Metro trọng điểm là tuyến số 3 và 4. Đáng chú ý, tuyến Metro 3.3 (đoạn Nhổn – Trôi – Sơn Tây) được quy hoạch theo trục Nhổn – Quốc lộ 32 – Sơn Tây, góp phần tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa khu vực phía Tây và trung tâm Hà Nội. Trong khi đó, tuyến Metro số 4 dự kiến dài 54km, điểm đầu tại Mê Linh và kết thúc tại Liên Hà (Đan Phượng), tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc và phía Tây Thủ đô.

Khi hai tuyến Metro đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ dòng người di chuyển giữa trung tâm, các khu đô thị vệ tinh và khu Tây, thúc đẩy hoạt động thương mại – dịch vụ, đồng thời giúp cư dân thuận tiện kết nối với nơi làm việc, học tập, vui chơi và hệ thống tiện ích ngoại khu.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hưởng lợi khi toạ lạc giữa hai tuyến Metro số 3 và 4, mang lại thuận tiện di chuyển, kết nối giao thương

Lợi thế cận kề các tuyến Metro không chỉ nâng cao khả năng kết nối mà còn mở ra dư địa gia tăng giá trị dài hạn cho dự án, khi thực tế thị trường cho thấy BĐS gần Metro thường ghi nhận mức tăng giá 20–30% sau 2–3 năm vận hành nhờ lợi thế giao thông và sức hút từ dòng cư dân, thương mại.

Nhà phố thương mại là lựa chọn an cư và kinh doanh được nhiều khách hàng quan tâm

Bộ sưu tập nhà phố châu Âu đón đầu dòng khách và dòng tiền

Đón đầu lợi thế từ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng hoàn thiện, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences khẳng định sức hút với bộ sưu tập gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu, có diện tích sàn xây dựng từ 150 m² đến gần 600 m², thiết kế 4–5 tầng, tối ưu đồng thời hai giá trị: không gian sống tiện nghi và khả năng khai thác thương mại bền vững.

Nhà phố thương mại tại dự án với mặt tiền rộng, thiết kế 4- 5 tầng là lựa chọn vừa an cư vừa kinh doanh hiệu quả

Theo đó, tầng 1 và tầng 2 phù hợp cho các hoạt động kinh doanh như văn phòng, F&B, showroom, spa hay giáo dục; trong khi các tầng trên đáp ứng nhu cầu an cư riêng tư hoặc khai thác lưu trú, tạo dòng tiền dài hạn.

Tầng 1 của nhà phố có thiết kế phù hợp nhiều mô hình kinh doanh

Trong tương lai, dự án được kỳ vọng trở thành một điểm đến thương mại – giải trí mới hấp dẫn của khu vực phía Tây với chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, trình diễn công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng hệ thống tiện ích quy mô như bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, trường học liên cấp…., góp phầnmở rộng cơ hội kinh doanh cho thương chủ.

Động lực này còn được cộng hưởng bởi hệ sinh thái liên hoàn của Sunshine Group trên đại lộ Tây Thăng Long, với Noble Rivera - đại đô thị quy mô khoảng 250ha với công viên chủ đề, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế; Noble Palace Garden gần 45ha với hệ tiện ích wellness cùng không gian văn hóa - tâm linh…. Khi các dự án đồng loạt vận hành, toàn khu vực được kỳ vọng hình thành một hệ sinh thái đô thị đa trải nghiệm, tạo nguồn khách liên tục và gia tăng giá trị khai thác dài hạn cho nhà phố thương mại.

Chuỗi lễ hội diễn ra quanh gia tăng sức hút của nhà phố, thu hút thêm nhiều khách hàng

Đáng chú ý, 20h ngày 24/7 tới đây, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sẽ lên sóng livestream AI trên NobleX App, cập nhật nhiều thông tin mới nhất về dự án cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, nổi bật là quà tặng trị giá 500 triệu đồng/căn và 100 NobleX Point/căn duy nhất cho khách hàng trên phiên live. Đến ngày 25/7, dự án sẽ bàn giao những căn nhà phố đầu tiên thuộc phân khu Victory, đánh dấu giai đoạn chính thức đi vào vận hành và đón đầu làn sóng hạ tầng khi đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông xe năm 2027.

Giá trị của nhà phố còn được nhân đôi nhờ loạt chính sách tài chính ưu việt như cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200, chiết khấu tới 11,5% cùng nhiều quà tặng giá trị. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này được hưởng chính sách NobleX Capital với lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS. Đặc biệt, thông qua ứng dụng NobleX Hub (NobleX App), khách hàng có thể trải nghiệm quy trình xét duyệt vay mua nhà số hóa hoàn toàn, thời gian chấp thuận hồ sơ nguyên tắc rút gọn chỉ dưới 3 phút.